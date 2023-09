Gurken: Das Wundergemüse, das Blutfettwerte senkt und die Haut schützt

Jeder kennt Gurken. Doch wer kennt ihre gesundheitlichen Vorteile? Denn davon haben sie viele.

Gurken erfrischen und kühlen bei heißem Wetter. Sie sind kalorienarm, haben einen hohen Wassergehalt und viele Vorteile für die Ernährung. Außerdem senken sie den Cholesterinspiegel, schützen die Haut, hemmen Entzündungen und stärken das Immunsystem. Wahre Wunderpflanzen also.

Was steckt in Gurken drin?

Gurken bestehen zu bis zu 97 Prozent aus Wasser. Wer sie isst, trägt also dazu bei, den Wasserhaushalt des Körpers zu erhalten und die Elastizität von Haut und Gewebe zu bewahren. Mit reichlich Ballaststoffen tragen Gurken zu einer normalen Verdauung bei, verhindern Verstopfung und sorgen für ein gutes Sättigungsgefühl.

Auch haben sie Vitamin C, ein starkes Antioxidans, das die Zellen vor oxidativem Stress schützt, die Funktion des Immunsystems stärkt und die Wundheilung und Kollagensynthese unterstützt. Ein weiterer wichtiger Nährstoff ist Vitamin K, das für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit wichtig ist.

Kalium ist ein weiterer Nährstoff, der in Gurken enthalten ist. Als Elektrolyt ist Kalium entscheidend für die Gesundheit des Herzens und die richtige Funktion des Nervensystems. Gurken enthalten auch Spuren von Selen, einem anderen wichtigen Antioxidans, das Zellen vor Schäden schützt.

Ferner finden sich in Gurken verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide und Carotinoide. Diese Stoffe besitzen antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften und schützen den Körper vor den Folgen chronischer Krankheiten.

Gesundheitliche Vorteile von Gurken

Da Gurken so viele Nährstoffe enthalten, bieten sie zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Sehen wir uns sechs dieser Vorteile an. Sie:

senken den Cholesterinspiegel: Gurken sind fett- und kalorienarm und enthalten viele Ballaststoffe. Das trägt zur Aufrechterhaltung von gesunden Blutfettwerten bei. Außerdem haben Gurken cholesterinsenkende, antidiabetische und antioxidative Eigenschaften, wie es in einer Übersichtsstudie heißt, die im Jahr 2013 in der Fachzeitschrift „Fitoterapia“ erschien. enthalten Antioxidantien: Gurken enthalten Antioxidantien wie Carotinoide und Flavonoide. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Flavonoidverbindungen krebs- und entzündungshemmende Eigenschaften besitzen und möglicherweise die Apoptose (programmierter Zelltod) von Krebszellen fördern. regulieren das Immunsystem: Das in Gurken enthaltene Vitamin C kann die Immunabwehr stärken und Infektionen der Atemwege und des Körpers vorbeugen und behandeln. schützen die Haut: Laut einer Studie, die 2019 in der Fachzeitschrift „Materials (Basel)“ erschien, haben Gurken dank der vielen Nährstoffe wie Vitamin A, Vitamin C und Antioxidantien verschiedene Wirkungen auf die Haut. Sie beruhigen gereizte Haut, spenden Feuchtigkeit, reduzieren Entzündungen, hemmen die Talgproduktion und unterdrücken die Melaninsynthese. Deshalb enthalten viele Hautpflegeprodukte Gurkenextrakte. wirken leicht entwässernd: Durch ihren hohen Wassergehalt tragen Gurken dazu bei, den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Dadurch erhöht sich die Urinausscheidung. Das hilft, Abfallstoffe und überschüssiges Wasser aus dem Körper auszuscheiden, Ödeme zu reduzieren und Harnwegsinfektionen zu verhindern. halten den Wasser- und Elektrolythaushalt aufrecht: Die Nährstoffe in Gurken helfen, überschüssige Salze aus dem Körper auszuscheiden und können den Blutdruck senken.

Wer sie nicht essen sollte

Gurken sind ein nährstoffreiches Gemüse (oder Obst, da sie eng mit Melonen verwandt sind). Allerdings müssen einige Personen bei ihrem Verzehr vorsichtig sein. Dazu gehören Personen, die allergisch auf Gurken reagieren. Sie sollten ganz auf sie verzichten. Wer auf Gurken, Wassermelonen, Melonen oder ähnliche Lebensmittel allergisch ist, sollte beim Verzehr ähnlicher Lebensmittel Vorsicht walten lassen.

Bei manchen Menschen können Gurken Verdauungsbeschwerden oder Magen-Darm-Probleme verursachen. Wer an Magengeschwüren, Sodbrennen oder anderen Verdauungsproblemen leidet, sollte daher den Verzehr von Gurken einschränken oder reduzieren, insbesondere von rohen Gurken.

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass bestimmte Medikamente Wechselwirkungen mit Gurken haben können. Beispielsweise erhöhen einige Diuretika (entwässernde Medikamente) die Urinausscheidung; der Verzehr von Gurken kann die harntreibende Wirkung verstärken. Wer bestimmte Medikamente einnimmt, sollte vor dem Verzehr von Gurken einen Arzt oder Apotheker konsultieren.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Über den Autor

Dr. Jingduan Yang ist Neurologe, Psychiater und Experte für Akupunktur sowie chinesische und integrative Medizin. Er gründete das Yang-Institut für Integrative Medizin, die Tao-Klinik für Akupunktur und das American Institute of Clinical Acupuncture. Außerdem ist er Leiter des Northern Medical Center in Middletown, New York.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Nourish Your Health: Discover the Nutritious Food to Lower Blood Lipids“ (redaktionelle Bearbeitung as)