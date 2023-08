Heimische Beerenpower: Die Top 5 Früchte für eine Extraportion Gesundheit

Sommer ist Beerenzeit! Die köstlichen Früchte sind ein Geschenk der Natur: Sie verzaubern nicht nur die Sinne mit ihrem süßen Geschmack und leuchtenden Farben – Beeren sind auch wahre Schätze für die Gesundheit.

Archäologische Funde zeigen, dass die Beziehung zwischen Mensch und Beeren bis in die Steinzeit zurückreicht. Seit Tausenden Jahren haben unsere Vorfahren die wertvollen Nährstoffe und die außergewöhnlich positive Wirkung dieser kleinen Früchte erkannt und genutzt.

Erst in den vergangenen Jahrzehnten hat die Wissenschaft begonnen, das Geheimnis hinter der beeindruckenden gesundheitlichen Kraft der Beeren zu lüften. Von Vitaminen und Antioxidantien bis zu Ballaststoffen und Mineralstoffen stecken Beeren voller wertvoller Nährstoffe, die das Immunsystem stärken und die Gesundheit auf vielfältige Weise unterstützen. Heimische Beeren können dabei mit ihrer geballten Nährstoffkraft mit exotischen Vertretern der Superfood-Familie locker mithalten.

Das sind fünf der gesündesten Beerensorten aus heimischen Wäldern und Gärten:

1. Heidelbeeren

Die wilde Waldheidelbeere (Vaccinium angustifolium), auch Blaubeere genannt, zählt mit ihren kleinen dunkelblauen Früchten und ihrem aromatisch süß-säuerlichen Geschmack nicht nur zu den beliebtesten Beerenfrüchten. Sie gilt als wahre Wunderbeere, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs verringern kann und die Gedächtnisleistung bis ins hohe Alter unterstützt, wie neueste Untersuchungen zeigen.

Diese außergewöhnliche Wirkung haben die kugelrunden Beeren ihrer Fülle an Inhaltsstoffen zu verdanken. Besonders herausragend ist dabei der Gehalt an Anthocyanen, ein Polyphenol, das für die tiefblaue Farbe der Beeren verantwortlich ist. Anthocyane wirken entzündungshemmend und schützen die Zellen vor freien Radikalen, die zum Zelltod führen können. Zudem fördern sie die Durchblutung.

Der hohe Gehalt an den Vitaminen C und E kurbeln das Immunsystem an und nähren gleichzeitig die Haut, was ein jugendliches Hautbild unterstützt. Zudem verfügen die Beeren über Mineralsalze wie Kalzium, Kalium, Zink und Folsäure sowie viele Ballaststoffe und wenig Kalorien, was sie zu gesunden Schlankmachern macht.

2. Holunderbeeren

Die Beeren des Schwarzen Holunders (Sambucus nigra) sind seit Jahrtausenden ein wichtiges Heilmittel in der Volksmedizin. Als Apotheke des Bauern stand bei jedem Gehöft ein Holunderstrauch, vor dem man den Hut zog. Die schwarz-violetten Beeren finden bei Fieber, Erkältungen und Entzündungen Verwendung.

Heute weiß man aus Untersuchungen, dass die in den Beeren enthaltenen Polyphenole eine antivirale Wirkung in Bezug auf Influenza- und Coronaviren aufweisen. Darüber hinaus spielen die Früchte aufgrund ihres hohen Gehalts an Anthocyanen eine wichtige Rolle in der Krebsprävention. Eine gewisse Wirkung zeigen die Beeren auch bei Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen sowie Diabetes und Depressionen.

Zudem macht der hohe Gehalt an den Vitaminen A, B und C sowie den Mineralstoffen Kalium, Kalzium und Eisen Holunderbeeren zu einem wahren Superfood.

Holunderbeeren schmecken verarbeitet zu Saft, Marmelade, Kompott oder Gelee. Allerdings sollten sie nicht roh verzehrt werden, da sie Alkaloide enthalten, die im rohen Zustand zum Erbrechen führen können.

Lesen Sie auch August – Zeit für Holunderbeeren

3. Brombeeren

Brombeeren (Rubus sect. Rubus) sind eine besondere Delikatesse unter den Beeren. Sie sind sehr saftig und schmeicheln dem Gaumen mit ihrem vollmundigen, süßlich-säuerlichen Geschmack. Ab August leuchten die schwarzblauen Früchte an den bis zu drei Meter hoch wachsenden, stacheligen Sträuchern, die wie die Himbeere zur Familie der Rosengewächse zählen, und laden zum Sammeln ein.

Die schwarzblaue Färbung der Beeren verrät ihren besonders hohen Anteil an gesundheitsfördernden Anthocyanen. Außerdem enthalten sie mehr Vitamin C als Äpfel und liefern Provitamin A, das für die Netzhaut der Augen von Bedeutung ist, sowie B-Vitamine, die gestresste Nerven beruhigen.

4. Himbeeren

Himbeeren (Rubus idaeus) verzaubern mit ihrem süßen und unverwechselbaren Aroma Groß und Klein. Zum Glück, denn in ihnen steckt eine geballte Ladung gesunder Vitalstoffe. 100 Gramm der pinkfarbenen Früchte liefern 25 Milligramm Vitamin C und decken damit etwa ein Viertel des Tagesbedarfs eines Erwachsenen.

Hinzu kommen B-Vitamine, die eine wichtige Rolle im Stoffwechsel einnehmen. Mineralstoffe und Spurenelemente wie Eisen, Zink, Kalium, Kalzium, Magnesium und Phosphor in Himbeeren fördern die Knochen- und Zahngesundheit. Zahlreiche Polyphenole wie Anthocyane und Ellagsäure beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Entstehung von Krebs und Diabetes mellitus vor.

5. Preiselbeeren

Die heimische Preiselbeere (Vaccinium vitis idaea) – nicht zu verwechseln mit der amerikanischen Cranberry, mit der sie allerdings verwandt ist – hat reichlich Vitamine und Mineralien im Gepäck. Die kleinen roten Beeren liefern die Vitamine B, C und E, die den Stoffwechsel und das Immunsystem stimulieren, sowie die Mineralien Eisen, Zink, Kupfer, Kalium, Kalzium und Magnesium.

In der Volksmedizin gelten Preiselbeeren als bewährtes Mittel bei Harnwegsinfekten und Fieber. Mittlerweile belegen auch wissenschaftliche Untersuchungen entzündungshemmende, antioxidative und krebshemmende Eigenschaften der kleinen Früchte.

Preiselbeeren schmecken herb-säuerlich, was auf den hohen Gehalt an Gerbstoffen und Fruchtsäuren zurückzuführen ist. Daher eignen sie sich besser zum Einkochen für Marmelade, Kompott, Saft und Sirup als für den Rohverzehr. Geschmacklich harmonieren sie zu Wild- und Geflügel oder zu gebackenem Camembert.

Der tägliche Genuss von Beeren ist im Rahmen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung eine ideale Basis für die Versorgung mit wichtigen gesundheitsfördernden Vitalstoffen. So punkten die Früchte mit ihren vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten: Ob frisch genascht, im Frühstücksmüsli, zu Eiscreme, Kuchen oder Marmelade verarbeitet – Beeren schmecken immer und bereichern den Speiseplan!