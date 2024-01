Studie: Zähneputzen gegen Lungenentzündung während Krankenhausaufenthalten

Ein Team unter der Leitung von Dr. Selina Ehrenzeller und Michael Klompas von der Harvard Medical School und dem Brigham and Women’s Hospital in Massachusetts untersuchte 15 randomisierte klinische Studien zu Mundpflegemaßnahmen und dem Risiko für Lungenentzündungen während eines Krankenhausaufenthalts.

Die Studien wurden zwischen 2009 und 2022 weltweit durchgeführt und umfassten 2.786 Patienten aus dem Iran, Brasilien, Indien, Spanien, China, den USA, Malaysia und Taiwan. In elf Studien putzten die Patienten ihre Zähne zwei- oder dreimal täglich, vier- bis fünfmal pro Woche, mit Chlorhexidingluconat oder sie verwendeten eine einfache plaqueentfernende Zahnpasta. Das Zähneputzen führten Zahnärzte oder nicht zahnärztliches Pflegepersonal durch.

Die Forscher fanden heraus, dass die Rate der im Krankenhaus zugezogenen Lungenentzündungen bei Patienten, denen täglich die Zähne geputzt wurden, niedriger war, insbesondere wenn sie an invasiven mechanischen Beatmungsgeräten angeschlossen waren. Darüber hinaus benötigten die Patienten, denen regelmäßig die Zähne geputzt wurden, weniger Zeit an Beatmungsgeräten, waren kürzer auf der Intensivstation und hatten eine niedrigere Sterblichkeitsrate auf der Intensivstation.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass tägliches Zähneputzen mit niedrigeren Raten von Lungenentzündungen und geringerer Sterblichkeit auf der Intensivstation verbunden sein könnte“, schreiben die Forscher und kommen zu dem Schluss: „Programme und Maßnahmen zur Förderung des täglichen Zähneputzens sind gerechtfertigt.“

Das Forschungsteam stellte jedoch fest, dass das Zähneputzen die Gesamtdauer des Krankenhausaufenthalts nicht verkürzte.

Zusammenhang zwischen Lungenentzündung und Mundgesundheit

Den Forschern zufolge ist die im Krankenhaus zugezogene Lungenentzündung die häufigste und tödlichste Infektion im Zusammenhang mit Krankenhausaufenthalten. Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) schätzen, dass die meisten Fälle von Lungenentzündung im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen auf eine Ansteckung im Krankenhaus zurückzuführen sind, wobei die Sterblichkeitsrate zwischen 15 Prozent und 30 Prozent liegt.

Eine im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung wird von Medizinern auch als nosokomiale Lungenentzündung bezeichnet. Sie wird oft als HAP abgekürzt (englisch: Hospital-Acquired Pneumonia). Dabei handelt es sich um eine Infektion der Lunge, die mit Symptomen wie geistigen Veränderungen oder Verwirrtheit, Husten mit Auswurf, Fieber und Schüttelfrost, allgemeinem Unwohlsein, Appetitlosigkeit und starken Schmerzen in der Brust einhergeht. Sie wird als HAP diagnostiziert, wenn diese Symptome mindestens 48 Stunden nach der Aufnahme im Krankenhaus auftreten.

Die Krankheit kann durch Besucher oder Mitarbeiter des Gesundheitswesens übertragen werden, die Keime über ihre Hände oder Kleidung weitergeben können. Sie tritt häufiger bei Menschen auf, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, betonen die Forscher. Laut Dr. Rupak Datta, der einen Kommentar zu der Studie verfasst hat, liegt der Grund dafür oft darin, dass Patienten an Beatmungsgeräten ein „sehr vielfältiges Ökosystem mit schätzungsweise 700 Arten von Bakterien, Pilzen, Viren und Protozoen“ einatmen.

„Umfangreiche Daten aus epidemiologischen, mikrobiologischen und molekularen Studien haben einen Zusammenhang zwischen dem oralen Mikrobiom, der Mundgesundheit, Zahnbelägen und Parodontalerkrankungen und der Entwicklung einer Lungenentzündung hergestellt“, schrieb Datta.

Besser als Antiseptika

Die Studie stellt fest, dass das Zähneputzen wahrscheinlich wirksamer als Antiseptika sei, um Keime zu reduzieren, die mit einer HAP in Verbindung gebracht werden. Die Ergebnisse decken sich mit denen eines Projekts des US-Ministeriums für Veteranenangelegenheiten aus dem Jahr 2016, bei dem Veteranen, die in einem Krankenhaus oder in der Langzeitpflege stationiert waren, eine standardisierte Mundpflege angeboten wurde. Das Projekt Hospital-Acquired Pneumonia Prevention by Engaging Nurses (HAPPEN) senkte die Lungenentzündungsraten in den teilnehmenden Krankenhäusern und Langzeitpflegeeinrichtungen um 40 bis 60 Prozent und sparte über ein Jahr hinweg über 100.000 US-Dollar an direkten Gesundheitskosten.

Den CDC zufolge bildet sich Zahnbelag innerhalb weniger Stunden nach dem Zähneputzen und vermehrt sich, wenn er nicht durch Bürsten entfernt wird. Der Zahnbelag enthält krankheitserregende Bakterien, die zu einer HAP führen können.

„Mundpflege bei hospitalisierten Patienten ist eine risikoarme, kostengünstige Erfindung, die potenziell [im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung] reduziert und zu den zusätzlichen Vorteilen einer verbesserten Mundgesundheit führt“, lautet die Einschätzung der CDC.

Dr. Datta merkte in seinem Kommentar zudem an, dass mit der Weiterentwicklung der Studien und der Literatur über HAP „die Mundhygiene eine unverzichtbare Rolle bei der Prävention und Kontrolle von Infektionen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen spielen könnte, ähnlich wie die Handhygiene“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Simple Way to Prevent Pneumonia During Hospital Stays: Study“ (deutsche Bearbeitung jw)