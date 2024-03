Zu viel Vitamin B3 kann das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen

In einer aktuellen Studie wurde nachgewiesen, dass ein hoher Niacinspiegel zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen kann. Niacin ist auch bekannt als Vitamin B3.

Der in der Fachzeitschrift „Nature Medicine“ veröffentlichten Studie der Cleveland Clinic zufolge gibt es ein empfindliches Gleichgewicht zwischen zu viel Niacin und gerade genug – eine Art Goldlöckchen-Effekt.

Niacin war früher die erste Wahl zur Senkung des LDL-Cholesterins, also des „schlechten“ Cholesterins. Wie das Team der Cleveland Clinic jedoch feststellte, entsteht bei zu viel Niacin ein Nebenprodukt, das als 4PY bekannt ist. Dieses Produkt zirkuliert im Blutkreislauf und wird mit einem höheren Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere kardiale Ereignisse in Verbindung gebracht. Darüber hinaus wurde in präklinischen Studien gezeigt, dass 4PY Gefäßentzündungen auslöst, die die Blutgefäße schädigen und schließlich zu Atherosklerose führen.

Die Forscher fanden dies heraus, indem sie die Daten von 1.162 Patienten untersuchten, bei denen es zu schweren kardiovaskulären Ereignissen gekommen war. Knapp die Hälfte der Patienten (442) war weiblich. Zunächst suchte das Team nach gemeinsamen Markern, die zu kardiovaskulären Ereignissen führen könnten. Der häufigste Faktor in der Gruppe der Patienten war ein überhöhter Niacinspiegel.

Die Ergebnisse führten zu weiteren Studien, um die anfängliche Forschung zu validieren. Beide Kohortenstudien, die in den Vereinigten Staaten und in Europa durchgeführt wurden, bestätigten, dass der Niacinabbau das künftige Risiko eines Menschen für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorherbestimmte.

„Das Aufregende an diesen Ergebnissen ist, dass dieser Stoffwechselweg ein bisher unerkannter, aber bedeutender Faktor bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sein scheint“, sagte Dr. Stanley Hazen, Vorsitzender der Abteilung für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselwissenschaften am Lerner Research Institute der Cleveland Clinic und Co-Leiter der Abteilung für präventive Kardiologie im Heart, Vascular & Thoracic Institute, in einer Pressemitteilung. „Darüber hinaus können wir es messen, was bedeutet, dass es ein Potenzial für diagnostische Tests gibt. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung neuer Ansätze, um den Auswirkungen dieses Prozesses entgegenzuwirken.“

Was ist Niacin?

Jahrelang war Niacin ein beliebtes Ergänzungsmittel zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da es den Cholesterinspiegel senken kann. Der Körper verwendet es, um Nahrung in Energie umzuwandeln und die Gesundheit des Nerven- und Verdauungssystems sowie der Haut zu erhalten. Die meisten Menschen nehmen über ihre Ernährung genügend Niacin auf, vor allem wenn sie sich ausgewogen ernähren. Zu den niacinreichen Lebensmitteln gehören Hefe, Milch, Fleisch, Hafer und Mehl.

Die empfohlene Menge an Niacin beträgt 16 Milligramm pro Tag für erwachsene Männer und 14 Milligramm pro Tag für erwachsene Frauen, die nicht schwanger sind.

Verschreibungspflichtiges Niacin wie zum Beispiel Niacor und Niaspan wird zur Regulierung des Cholesterinspiegels eingesetzt. Es wirkt, indem es das gute Cholesterin erhöht und das schlechte Cholesterin aus dem Blutkreislauf spült. Inzwischen hat die Forschung jedoch gezeigt, dass Niacin weniger wirksam ist als andere Cholesterinbehandlungen und sogar mit unerwünschten Wirkungen und einer höheren Sterblichkeitsrate verbunden ist.

„Die Wirkung von Niacin war schon immer etwas paradox“, so Hazen. „Obwohl Niacin den Cholesterinspiegel senkt, war der klinische Nutzen stets geringer als aufgrund des Ausmaßes der LDL-Senkung zu erwarten war. Dies führte zu der Vorstellung, dass ein Überschuss an Niacin unklare unerwünschte Wirkungen hervorruft, die den Nutzen der LDL-Senkung teilweise wieder aufheben. Wir glauben, dass unsere Ergebnisse zur Erklärung dieses Paradoxons beitragen. Dies verdeutlicht, warum die Untersuchung des kardiovaskulären Restrisikos so wichtig ist: Wir lernen so viel mehr als das, was wir eigentlich herausfinden wollten.“

Hazen und sein Team wiesen darauf hin, dass weitere Forschungsarbeiten erforderlich seien, um die langfristigen Auswirkungen von chronisch hohen 4PY-Spiegeln zu ermitteln.

„Die wichtigste Schlussfolgerung ist nicht, dass wir unsere gesamte Niacinaufnahme streichen sollten – das ist kein realistischer Ansatz“, sagte er in einer Pressemitteilung der Cleveland Clinic. „In Anbetracht dieser Ergebnisse könnte eine Diskussion darüber, ob die Anreicherung von Mehl und Getreide mit Niacin in den USA weiterhin vorgeschrieben werden sollte, gerechtfertigt sein.“

Die Anreicherung von Lebensmitteln in Deutschland mit Niacin beschränkt sich hauptsächlich auf bestimmte Produktkategorien wie Frühstückszerealien, angereicherte Getränke, diätetische Lebensmittel und Baby- und Kleinkindnahrung. Für den letztgenannten Bereich gibt es spezifische Vorschriften. Es gibt aber kein Gesetz, das die Anreicherung von Lebensmitteln mit Niacin wie bei Mehl in den USA vorschreibt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Too Much Niacin May Increase Risk of Heart Disease: Study“. (deutsche Bearbeitung jw)