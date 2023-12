Naturbasierte Therapien: Welche Aktivitäten Kindern mit Autismus helfen können

Naturbasierte Therapien, darunter Aktivitäten mit Pferden, Musik und Kunst, können sich positiv auf Kinder mit Autismus auswirken. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie.

Kinder, die an solchen Anwendungen in der Natur teilnahmen, zeigten deutliche Fortschritte in ihrem Verhalten und anderen Bereichen. Das ist das Ergebnis aus einer Metaanalyse von 24 Studien, die von einem Team von Kinderärzten der Nethersole School of Nursing der Chinesischen Universität Hongkong durchgeführt wurde. Diese Analyse ist die erste ihrer Art, die sich umfassend mit den Auswirkungen von naturbasierten Anwendungen auf das Wohlbefinden von Kindern mit Autismus beschäftigt hat.

Die im „Journal of American Medical Association (JAMA) Network Open“ am 7. Dezember veröffentlichte Studie bewertete 24 verschiedene naturbasierte Therapien, darunter

Reittherapie,

Surfen,

Abenteueraktivitäten,

Sommerlager,

Naturtherapie,

Gartentherapie,

Musiktherapie im Freien und

Kunsttherapie im Freien.

An den Therapien nahmen 717 Kinder aus der ganzen Welt teil, darunter den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Europa, Brasilien, Iran, Kanada, China, Indien und Israel. Alle Therapiesitzungen fanden in der Natur statt und oft in Gruppen von vier bis zu 116 Kindern. Mehr als die Hälfte der Therapien wurde von qualifizierten Lehrkräften geleitet.

Die Studie zeigte, dass die Kinder in den Bereichen Sinneswahrnehmung, Sozialverhalten und Verhaltensweise deutliche Verbesserungen erzielten. Besonders auffällig war die verbesserte Fähigkeit vieler Kinder, ihre Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Zudem zeigten die Kinder, die an den Naturtherapien teilgenommen hatten, Fortschritte in Bezug auf Hyperaktivität und Reizbarkeit. Es wurden keine negativen Begleiterscheinungen berichtet.

Autismus

Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine Entwicklungsstörung, die sich gewöhnlich vor Vollendung des zweiten Lebensjahres eines Kindes manifestiert. Kinder mit ASS verhalten sich und lernen häufig anders als andere Kinder. Sie können Schwierigkeiten haben, sich an übliche soziale oder kulturelle Normen anzupassen. Die Entwicklung und Pflege von Freundschaften, die Kommunikation mit Gleichaltrigen fällt ihnen schwer.

Weil die Symptomatik bei Kindern mit ASS unterschiedlich ausfällt, sind auch die Behandlungsmöglichkeiten vielfältig. Laut den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC; Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) umfassen Behandlungsoptionen Bereiche wie Verhaltenstherapie, Pharmakologie, Psychotherapie sowie komplementäre und alternative Methoden. Naturbasierte Maßnahmen zählen zu den komplementären beziehungsweise alternativen Behandlungsansätzen, wie auch spezielle Diäten, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, chiropraktische Maßnahmen sowie Achtsamkeits- und Entspannungstherapien.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Nature Therapy Including Art and Horses Show Promise for Autistic Children“. (Deutsche Bearbeitung kr)