Weltpremiere: Ärzte verpflanzen Patienten in den USA Schweineniere

Der 62-Jährige Organ-Empfänger erhole sich „gut“ von der vierstündigen Operation, die am Samstag im Massachusetts General Hospital in Boston stattgefunden habe, teilte die Klinik am Donnerstag mit. Die Schweineniere war vor der Implantation gentechnisch modifiziert worden.

Die Mediziner sprachen von einem „Meilenstein“ bei den Bemühungen um eine ausreichende Versorgung schwerkranker Patienten mit Spenderorganen.

Vorherige Transplantationen von Schweinenieren hatten nur bei Menschen stattgefunden, die bereits hirntot waren. Bei diesen als klinisch tot geltenden Menschen hatte die genetisch angepasste Schweineniere ihre Funktionen normal ausgeübt. (afp)