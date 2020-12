Wie gefährlich sind FFP2-Masken? – Arzt rät Spahn zum Berater-Wechsel

Für manche ist sie eine Plage, andere sehen sie als Schutz. Seit der eingeführten Maskenpflicht gelten Mund-Nasen-Bedeckungen neben Abstandhalten als wichtiger Bestandteil zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mit der Verteilung der FFP2-Masken könne allerdings die Virenverbreitung ein neues Ausmaß erreichen, warnt der Mediziner Eugen Janzen.

Den Apothekern steht ein Ansturm auf kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen bevor. „Spahns Milliardengeschenk für die Apotheker zu Weihnachten“, titelt „t-online“ in einem Beitrag.

„Ein gutes Geschäft macht der Apotheker auch: Harmsen Trading, von Troisdorf aus, seit Jahren im Geschäft mit Textilien aus China tätig, hat bei dieser Abnahmemenge weniger als einen Euro pro Maske verlangt, der Bund wird der Apotheke sechs Euro erstatten“, heißt es weiter.

Der Geschäftsführer der Franz Mensch GmbH, Achim Theiler, größter Hersteller von Schutzausrüstung und Hygieneprodukten findet sechs Euro „schon fast Wahnsinn“. Kein Wunder, dass viele Senioren aus Angst vor dem Virus das kostenlose Angebot des Bundesgesundheitsministers wahrnehmen werden.

Der Kinderarzt Eugen Janzen aus Bad Salzuflen äußert sich in einem neuen YouTube-Video kritisch. Der Mediziner untersucht seit Monaten die Auswirkungen des Maskentragens. Nach seiner Einschätzung ist eine Verteilung der FFP2-Masken in den Apotheken für viele Menschen sehr gefährlich; das Tragen der Maske könne im schlimmsten Fall vielleicht tödlich enden.

Auf den ersten Blick sei die Idee erkennbar, dass man ältere Menschen schützen wolle, so Janzen. Gleichzeitig weist er auf ein erhebliches Risiko hin: Im Winter und gerade jetzt, wo Apotheken nur zwei oder drei Kunden auf einmal einlassen, stünden plötzlich zwanzig Menschen in einer Schlange. In manchen Apotheken kämen so am Tag 500 oder auch 1.000 Menschen zusammen.

Wenn man überlegt: 20 Millionen Menschen stürmen die Apotheken, zusammen vermischt quasi mit kranken Menschen, die hoch ansteckend sind … Wie viele tausende alte Menschen werden sich bei dieser fragwürdigen Aktion dort anstecken und womöglich diese Krankheit oder andere Krankheiten wie Influenza nicht überleben?“

Janzen appelliert an Jens Spahn: „Ich weiß ja, Sie sind kein Mediziner, Sie haben es immer gut gemeint – aber leider schon eine schlecht durchdachte Aktion im Sommer“ gemacht. Im Sommer habe es ebenfalls viele Wartezimmer gegeben, in denen hunderte Patienten und Reiserückkehrer mit Erkältungssymptomen saßen und sich testen lassen wollten. Dazu kamen dann gesunde Lehrer oder Erzieher, die sich aufgrund einer Empfehlung testen lassen wollten. So steckten sich viele an, erklärt der Pädiater.

Die neue Idee mit der Maskenausgabe findet der Kinderarzt nun „noch viel, viel schlechter“ und rät dem Bundesgesundheitsminister, Leute aus seinem Team auszutauschen. Spahn solle sich wenigstens „medizinisch beraten“ lassen.

Oder nehmen sie wenigstens dann ein paar Mediziner aus der Praxis oder aus den Kliniken – quasi diejenigen, die medizinisches Denken besitzen“, bittet Janzen.

Wegen zwei, drei Masken werde die Gesundheit von Millionen alter Menschen in einem kurzen Zeitraum sehr gefährdet. Stattdessen könnten die Unterlagen der Krankenkassen genutzt werden, um den über 60-Jährigen Masken per Post zu schicken. Falls das zu teuer wäre, könne man auch in Verteilungsaktionen mit Helfern im Freien starten.

Schaden die Masken vor allem Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht mehr als sie nützen?

Die Wirkungen des Maskentragens hat der Mediziner nicht nur an sich selbst, sondern vor allem bei Kindern untersucht. An den Ergebnissen scheint die Politik bislang nicht interessiert.

Der fast 42-jährige Mediziner, der sich als jung, gesund und ohne Vorerkrankungen beschreibt, hat mit einer FFP2-Maske nach 40 Minuten seinen CO2-Partialdruck gemessen. Dieser stieg von 36,1 auf 46,1 und damit um 10 Punkte an. Seine Atmung sei etwas tiefer und ein wenig schneller gewesen. Die Sauerstoffsättigung im Blut sank von 96,7 auf 92,1 Punkte; der Adrenalinpegel stieg nach acht Stunden Tragezeit der Maske mit kurzen Pausen um das Vierfache.

Wenn nun ein „alter Opa“ eineinhalb Stunden mit einer FFP2-Maske unterwegs sei, würde er mehr Stresshormone produzieren und die Atmung wäre beschleunigt. Insoweit seien nun Experten im Bereich Endokrinologie und Kardiologie gefragt. Sie müssten darüber diskutieren: Wie hoch ist das Herzinfarkt-Risiko, wenn ältere Menschen eine Maske tragen?