Behörden: Vermisste Zweijährige in Serbien ist tot

Die zweijährige Danka Ilic sei in der Nähe ihres Elternhauses von einem Auto überfahren worden, erklärten Vertreter des Innenministeriums in Belgrad bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Mutter des Mädchens habe sich im Haus befunden.

Den Angaben nach legten der Fahrer und der Beifahrer des Wagens die Leiche der Zweijährigen auf einer örtlichen Mülldeponie ab. „Beide Verdächtige haben das Verbrechen gestanden und detailliert beschrieben, wie sie vorgegangen sind“, sagte Innenminister Bratislaw Gasic. Die Polizei suche auf dem Gelände nach der Leiche. Möglicherweise habe einer der Verdächtigen diese später an einen anderen Ort gebracht.

Die Zweijährige war am Dienstag vergangener Woche in Bor im Osten des Landes verschwunden. Daraufhin wurde erstmals in Serbien ein nationaler Entführungsalarm ausgelöst und eine Suchnachricht auf jedes Handy im Land geschickt. Am Sonntag verbreitete auch die europäische Polizeiorganisation Interpol eine Suchmeldung.

Hoffnung war vorübergehend am Wochenende aufgekommen, als ein Video von einem Mädchen an einer Bushaltestelle in Wien auftauchte. Bei ihm handelte es sich dann aber doch nicht um Danka. (afp)