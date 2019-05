Panik in Washington: Freigabevollmacht für Generalstaatsanwalt Barr lässt Medien und Politiker erschauern

Am 23. Mai gab US-Präsident Donald Trump ein Memorandum heraus, das dem Generalstaatsanwalt William Barr die Erlaubnis zur Freigabe vertraulicher Dokumente erteilt. Das Memo stellte fest, dass Barr die volle Autorität hat, „Informationen freizugeben, herabzustufen oder die Freigabe oder Herabstufung [der Geheimhaltungsstufe] von Informationen oder Erkenntnissen anzuweisen, auf die sich die Überprüfung durch den Generalstaatsanwalt bezieht“.

Das Memo wurde an das Außenministerium, das Finanzministerium, das Energieministerium, das Verteidigungsministerium und das Heimatschutzministerium adressiert – ebenso wie an die Direktoren für die nationalen Geheimdienste und die CIA. Es ging auch an den Justizminister (Generalstaatsanwalt), der für das FBI zuständig ist.

Die Betreffzeile „Zusammenarbeit der Behörden mit der Generalstaatsanwaltschaft zur Überprüfung der Geheimdienstaktivitäten im Zusammenhang mit den Präsidentschaftskampagnen 2016“ war besonders bemerkenswert durch die Verwendung des Plurals, da die Untersuchung möglicherweise eine etwaig Einmischung in Kampagnen über die von Präsident Trump hinaus untersuchen könnte.

Präsident Trump selbst hat eine entsprechende Mitteilung von seiner Pressesprecherin Sarah Sanders verschicken lassen:

Heute hat Präsident Donald J. Trump auf Ersuchen und Empfehlung des Generalstaatsanwalts der Vereinigten Staaten den Geheimdienst angewiesen, schnell und umfassend mit der Untersuchung der Überwachungsaktivitäten während der Präsidentschaftswahl 2016 durch den Generalstaatsanwalt zusammenzuarbeiten. Dem Justizminister wurde auch die volle und vollständige Befugnis übertragen, Informationen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung in Übereinstimmung mit den seit langem geltenden Standards für den Umgang mit Verschlusssachen freizugeben.“

Und: „Der heutige Entschluss wird dazu beitragen, dass alle Amerikaner die Wahrheit über die Ereignisse und die Maßnahmen erfahren, die während der letzten Präsidentschaftswahlen ergriffen wurden und wird das Vertrauen in unsere öffentlichen Institutionen wiederherstellen“.

Die Formulierung, „dass alle Amerikaner die Wahrheit über die aufgetretenen Ereignisse erfahren“, deutet in gewissem Maße auf das Wissen und die Informationen hin, die Barr bereits entdeckt hat. Bemerkenswert war auch der Hinweis auf die Entstehung der Freigabeverordnung – „Auf Wunsch und Empfehlung des Generalstaatsanwalts der Vereinigten Staaten“. Barr fragte Präsident Trump also anscheinend nach der Freigabeberechtigung.

Der Präsident hat seit mehreren Wochen erklärt, dass er erneut beabsichtigt hat, alles freizugeben, nachdem er die Aussicht auf eine Freigabe während eines Interviews mit Sean Hannity am 25. April angesprochen hatte. Damals sagte Trump:

Alles wird freigegeben werden und mehr, viel mehr als das, was Sie gerade erwähnt haben. Es wird alles freigegeben.“

In einem Interview mit Catherine Herridge von Fox News am 2. Mai sprach Trump die anstehende Freigabe ein zweites Mal an:

Catherine Herridge: „Gibt es einen Zeitplan, wann die Öffentlichkeit sehen wird, dass diese Russlandaufzeichnungen freigegeben werden?“

Präsident Trump: „Ja, ich werde die Freigabe ziemlich bald erlauben. Ich wollte es ursprünglich nicht tun, ich wollte warten. Ich weiß, was sie wissen – Sie wissen schon – ich habe gesehen, wie sie spielen. Sie spielen sehr schmutzig. Also habe ich mich entschieden, es zu tun, und ich werde es sehr bald tun und weit mehr, als Sie je gedacht hätten.“

Ms. Herridge: „Mai, Juni, Juli?“

Mr. Trump: „Nein, bald. Ich meine, wann immer sie es brauchen. Wann immer sie es brauchen, werde ich es tun. Aber ich werde es freigeben. Alles.“

Zum Zeitpunkt seiner Ausführungen war nicht ganz klar, ob sich der Präsident auf Ermittler wie DOJ-Generalinspektor Michael Horowitz bezog. Im Nachhinein machen die Kommentare von Präsident Trump zu „wann immer sie es brauchen“ Sinn.

Trotz dieser offensichtlichen Warnungen schien die tatsächliche Anordnung des Präsidenten viele in der Hauptstadt unserer Nation überrascht zu haben. Olivia Gazis, die Geheimdienst- und nationale Sicherheitsreporterin für CBS News, sagte, dass ihr von „einer Geheimdienstquelle mitgeteilt wurde, dass die Anordnung des Präsidenten eine völlige Überraschung war und innerhalb der Gemeinschaft weit verbreitete Besorgnis über die Entwicklung hervorrief“.

Widersprüchliches von den Medien

In einem Anfall von Ironie hat die „New York Times“ in einer Geschichte Barrs Untersuchung und die bevorstehende Freigabe buchstäblich verächtlich gemacht und abgelehnt. Sie beschwor das potenzielle Risiko für eine Undercover CIA-Quelle durch die Freigaben. In Wirklichkeit ist der Artikel der „New York Times“ so angelegt, dass er diese CIA-Quelle schon vor der anstehenden Freigabe wertlos macht und offenbart.

Die Beschreibung der „New York Times“ – männlich, noch am Leben, lange von der CIA gepflegt, in der Nähe von Putin, hoch platziert und stellte der CIA Informationen über seine Beteiligung an der russischen Wahleinmischung 2016 in zur Verfügung – erscheint ausreichend, um es ausländischen Geheimdiensten zu ermöglichen, die Identität der zugrunde liegenden Quelle zu bestimmen.

Die Quelle, die von der „New York Times“ erwähnt wurde, war nicht Irgendeine gewöhnliche CIA-Quelle. Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan betrachtete diese Quelle als so wichtig, dass er „Berichte von der Quelle direkt ins Weiße Haus bringen und sie aus dem täglichen Nachrichtenbriefing des Präsidenten heraushalten würde, aus Angst, dass das Briefing-Dokument zu weit verbreitet wurde. Stattdessen steckte er sie in einen Umschlag für Mr. Obama und einen kleinen Kreis von Gehilfen zum Lesen.“

Der Artikel – und die Beschreibung der CIA Quelle, die im Bericht bereitgestellt werden, scheinen, eine vorbeugende Maßnahme zu sein, um bestimmte Informationen in der Öffentlichkeit, vor der bevorstehenden Freigabe von Barrs Untersuchungen, zu verbreiten.

Es gab auch andere aktuelle Verweise auf Quellen. Am 11. Oktober 2016 traf sich der Dossierautor Christopher Steele mit Kathleen Kavalec, der damaligen stellvertretenden Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten, nur 10 Tage vor der Einholung eines FISA-Beschlusses gegen den Trump-Kampagnenberater Carter Page am 21. Oktober 2016. Ebenfalls anwesend bei diesem Treffen war Tatyana Duran, die als Mitarbeiterin von Steeles Firma Orbis Security bezeichnet wurde.

Die von Kavalec über die Sitzung gemachten Aufzeichnungen, von denen Anfang Mai eine redigierte Fassung veröffentlicht wurde, zeigen, dass Steele ihr eine vollständige Übersicht über die bisher in seinem Dossier enthaltenen nicht bestätigten Informationen gegeben hat. Auch in ihren Notizen vom Steele-Meeting waren zwei Namen – Trubnikov und Surkov – enthalten, die als „Quellen“ für Steele bezeichnet wurden.

Vyacheslav Trubnikov ist der ehemalige Erste Stellvertretende Außenminister und ehemalige Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes. Trubnikov hat vor allem Verbindungen zum FBI-Spion Stefan Halper, und hat an Seminaren teilgenommen, die Halper in den Jahren 2012 und 2015 mitveranstaltet hat.

Wladislaw Surkow, eine zwielichtige Figur in der russischen Politik, soll ein Berater von Wladimir Putin und im speziellen zu Ukrainefragen sein. Er wurde als „politischer Technologe“ bezeichnet, der sich mit der Beeinflussung und Manipulation der öffentlichen Meinung beschäftigt.

Beide Männer passen zu dem verallgemeinerten Profil, das im Artikel der „New York Times“ enthalten ist. Die Implikationen würden sich als schwerwiegend erweisen, wenn sich einer der beiden Männer als die Quelle für Brennan erweist, während er gleichzeitig als Quelle für Steele diente.

Die „Washington Post“ veröffentlichte ebenfalls einen Artikel, der die Gefahren beschreibt, die von der Anordnung des Präsidenten Trump ausgehen würden. Es wird behauptet, dass die Freigabevollmacht, die Barr gegeben wurde, „droht, US-Geheimdienstquellen aufzudecken und sie könnte dafür sorgen, dass die Rolle des FBI und der CIA bei der Untersuchung der russischen Einmischung bei den Wahlen 2016 verzerrt werden“. Der Beitrag enthielt ein Leitzitat des ehemaligen FBI-General Counsel James Baker, der bemerkte: „Dies ist ein kompletter Schlag ins Gesicht für den Direktor des nationalen Geheimdienstes.“

Nicht erwähnt wurde von der „Washington Post“ die Tatsache, dass Baker derzeit Gegenstand einer strafrechtlichen Leckagenuntersuchung ist, die seit über 18 Monaten andauert und derzeit von John H. Durham, dem US-Staatsanwalt für den Bezirk Connecticut, geleitet wird. Ebenfalls nicht erwähnt wird die einfache Tatsache, dass sowohl die „Washington Post“ als auch die „New York Times“ in den letzten Jahren die primären Anlaufstellen für anonyme Lecks aus der Geheimdienstgemeinschaft gewesen sind.

Die Demokratische Partei hat ein Problem mit der vollen Wahrheit

Unterdessen versuchen die Demokraten weiterhin, die laufenden Freigabebemühungen in ein so negatives Licht wie möglich zu rücken. Und dabei wurde die Strategie hinter den anhaltenden Angriffen und Verleumdungsversuchen gegen Barr immer deutlicher – sie wurden als Abwehrenarrative gegen das, was von Barr offengelegt werden sollte, etabliert. Nehmen Sie zum Beispiel ein aktuelles Zitat des demokratischen Senators Mark Warner, stellvertretender Vorsitzender des Senatsausschusses für Geheimdienste:

Der Präsident hat einem Generalstaatsanwalt, der bereits gezeigt hat, dass er kein Problem damit hat, selektiv Informationen freizugeben, um das amerikanische Volk in die Irre zu führen, umfassende Befugnisse zur Freigabe von Geheimnissen erteilt.“

Senator Warner war bei weitem nicht der einzige, der versuchte, Barrs Untersuchung in einem negativen Licht darzustellen. Repräsentant Adam Schiff twitterte vor kurzem eine etwas unlogische Aussage und behauptete, dass mit der anstehenden Freigabe Präsident Trump die „Öffentlichkeit davon abhielt, die Wahrheit über seine Behinderung der Justiz zu erfahren“, und stellte fest, dass die „Vertuschung in eine neue und gefährliche Phase eingetreten ist“.

Schiff, der nicht erklären konnte, wie die Freigabe helfen würde, eine fortlaufende Vertuschung aufrechtzuerhalten, ignorierte auch seine eigene frühere Position zu Freigaben vom Dezember 2016:

Präsident Obama kann und muss so weit wie möglich freigeben, dass Russland unsere Wahlen hackt. Seien Sie versichert, Trump wird es nicht.“

Zugegebenermaßen ist der Ansatz der Demokraten zur Freigabe etwas verwirrend gewesen. Es war gerade erst vor einigen wenigen Wochen, als die Demokraten drohten, Barr anzuklagen, wenn er den Mueller-Bericht nicht vollständig freigeben würde.

Die Führung der Demokraten, die es geschafft hatte, zu ignorieren, dass eine fast vollständig unredigierte Version des Berichts ihnen in einer gesicherten Einrichtung oder SCIF zur Verfügung stand, bestand darauf, dass Barr genau die Teile, die Sonderermittler Mueller selbst redigiert hatte, freigibt. Hervorzuheben ist, dass Mueller eine Reihe von Untersuchungen an den Southern District of New York verwiesen hatte und eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz dieser spezifischen Untersuchungen ergriffen wurden.

Jetzt mit der ausgedehnteren Freigabebefugnis an der richtigen Stelle, schreien die Demokraten Foul wegen der bevorstehenden Freigabe eines viel größeren Satzes von Informationen. Jetzt stellt sich die Frage, was genau es ist, von dem sie fürchten, dass es die Öffentlichkeit sehen kann.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Impact of Barr’s Declassification Authority Triggers Political, Media Panic

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.