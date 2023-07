Auf ein Wort: Eine Buchempfehlung für den Reiserucksack

Ferien, Urlaub. Reisen. Das klingt nach vielen Entscheidungen. Wohin geht es überhaupt? Und wie kommt man hin? Eine der schwierigsten Entscheidungen vor einer Reise ist oftmals: Die Reiselektüre. Akten oder Denkarbeit mit in den Urlaub zu nehmen ist out, auch wenn es von manchen Chefs gern gesehen wird. Und der dicke Reiseführer ist zu schwer für das leichte Gepäck, mit dem man reisen will – es sei denn, man ist im Wohnmobil unterwegs.

Jüngere greifen möglicherweise an dieser Stelle zum iPad, zum E-Book oder zum Smartphone, um sich durch die virtuelle Buchhandlung zu lesen. Für andere ist Urlaub eine analoge Welt, die angefasst und zu Fuß erkundet werden will. Sie nehmen sich „Smartphonefrei“. Daher bleiben wir hier beim Buch.

Ein gutes Buch darf nicht fehlen. Manche wünschen sich, dass sie in der Urlaubszeit all das lesen können, was sich zu Hause stapelt. Romane. Berichte von Weltenbummlern. Klassiker. Auch Gedichte. Der Urlaubskrimi. Fachliteratur. Das erfordert einen sehr, sehr langen Urlaub.

Wenn ich mich auf ein Buch beschränken muss, das ich Ihnen empfehle, dann wäre dies ein eher philosophisches Buch. Das zum Nachdenken anregt. Zum Sinnieren und Leben-aufräumen. Es ist eines, das mir immer wieder erklärt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dieses Buch heißt Zhuan Falun.

Keine Bange, es gibt es auf Deutsch und für 15 Euro in jeder Buchhandlung und bei Amazon, Autor ist Li Hongzhi (ISBN 978-3-948416010). In der kleinen Fassung ist es ein Taschenbuch – und sollte auf einen Rutsch durchgelesen werden. Einige Stichpunkte: Es hat buddhistische Wurzeln, beleuchtet die tief liegenden Wahrheiten von Daoismus bis Christentum und zeigt einen Weg für die tägliche Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse im Leben.

Überall ist von der Suche nach dem Sinn des Lebens die Rede. Ist der Sinn des Lebens, gezwungenermaßen vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen? Oder von Gasheizung im Eigenheim auf eine Zwei-Zimmerwohnung im Plattenbau? Oder dieser oder jener Partei zu folgen? – Eher nicht. Der Sinn liegt jenseits von Oberflächlichkeiten. Mich begleitet das Zhuan Falun seit einigen Jahren im Alltag und auf Reisen – der Reise zu mir selbst.

In diesem Sinne: Eine gute Reise! Eine gute Lebensreise!

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.