Es reicht nicht aus für die Freiheit zu sein – Wir müssen auch aktiv antikommunistisch sein

Ein kürzlich erschienener NBC-Bericht, der die Epoch Times kritisierte, betonte wiederholt, dass die Zeitung antikommunistisch ist. Er zieht daraus die klare Schlussfolgerung, dass diese Haltung anachronistisch, paranoid oder unberechtigt sei. Leider sind solche Ansichten im heutigen Westen alltäglich – zweifellos auf der linken Seite, aber auch bei einem Großteil derer, die als „rechts“ gelten.

Der NBC-Artikel enthält diesen verblüffenden Absatz: „2005 veröffentlichte The Epoch Times ihre größte [anti-kommunistische] Salve mit den Neun Kommentaren. Eine weit gefächerte Serie von anonymen Artikeln, von denen die Zeitung behauptete, dass sie die massiven Verbrechen der Kommunistischen Partei Chinas und die Versuche, alle traditionellen Moralvorstellungen und religiösen Überzeugungen zu beseitigen, enthüllt hätten.“

Mehrere seriöse Quellen, darunter das berühmte „Schwarzbuch über den Kommunismus“, das hauptsächlich von akademischen Ex-Kommunisten geschrieben wurde, behaupten, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) für mindestens 65 Millionen Todesfälle während ihrer 70 Jahre währenden blutigen Herrschaft verantwortlich ist. Dies trägt zur vollen Zahl der Todesopfer des Kommunismus bei, die nach den Autoren mindestens 100 Millionen betrug.

Im ersten Kapitel mit dem Titel „Einführung: Die Verbrechen des Kommunismus“, sagt der Akademiker Stéphane Courtois: „Die kommunistischen Regime haben die Massenkriminalität in ein vollwertiges Regierungssystem verwandelt“. Im Vergleich dazu war der Nationalsozialismus mit 25 Millionen Todesopfern, obwohl seine Verbrechen ebenfalls verwerflich waren, „deutlich weniger mörderisch als der Kommunismus“.

Derzeit bezeichnen sich 100 Millionen Chinesen als Christen. Zudem gibt es Millionen Chinesen, die tibetische Buddhisten, uigurische Muslime oder Falun Gong-Praktizierende sind. Diese Gruppen sind unter dem Einfluss der KPCh einer anhaltenden, intensiven Verfolgung ausgesetzt.

Pro-Freiheit und Anti-Kommunistisch

Die Epoch Times ist eine der wenigen Publikationen in den Vereinigten Staaten, die nicht nur „Pro-Freiheit“, sondern aktiv anti-kommunistisch ist – ein sehr wichtiger Unterschied, der kürzlich in einem Gespräch mit einem leitenden Mitarbeiter der Epoch Times deutlich wurde. Er erzählte mir, wie einige Journalisten der Epoch Times an einem Treffen Konservativer in Washington teilgenommen haben und überrascht waren, dass sie nicht überall gut aufgenommen wurden.

Es gab einige Bemerkungen, dass die Anwesenheit von Epoch Times-Leuten, die für ihre Opposition gegen die Kommunistische Partei Chinas bekannt sind, „unsere Handelsbeziehungen zu China beeinträchtigen könnten“.

Denken Sie daran, dass viele dieser Kritiker Veteranen der Reagan-Präsidentschaft waren. Sie hatten gesehen, wie Reagans harte antikommunistische Haltung die Sowjetunion zu einem großen Rückzug gezwungen hatte (nicht zu einem „Kollaps“, sondern zu einem strategischen Rückzug) – etwa die Jahrzehnte der Beschwichtigung und des Ost-West-Handels was frühere Präsidenten nicht geschafft hatten.

Bei all diesen „konservativen“ Führern ging es um den freien Handel zwischen den Nationen und die Freiheit im eigenen Land. Der Gedanke, dass sie sich in der heutigen Zeit dem Kommunismus widersetzen sollten, war vielen von ihnen jedoch völlig fremd.

Was ist Kommunismus?

Diese Sichtweise ergibt sich aus dem Missverständnis, dass der Kommunismus nur ein weiteres politisches System sei. Der Kommunismus ist eine Form des organisierten Verbrechens, das durch den Kult des Marxismus-Leninismus begründet ist. Es handelt sich im Grunde genommen um eine Kombination aus krimineller Neigung und unkontrollierter politischer Macht.

Wie alle Verbrechen ist der Kommunismus parasitär. Er produziert selbst nichts von Wert; er muss sich auf Gewalt, Propaganda, Folter, Einschüchterung, Drohungen und Spionage verlassen, um zu überleben. Wie Krebs verzehrt der Kommunismus seinen Wirt. Nur dass Wirt im Falle des Kommunismus erst dann sterben wird, wenn der ganze Planet verzehrt wurde.

Müssen wir die Dinge so weit kommen lassen?

Es reicht nicht aus, nur für die Freiheit einzutreten

Die meisten würden zustimmen, dass es nicht ausreicht, sich nur für eine rechtsstaatliche Gesellschaft einzusetzen. Eine Gesellschaft muss sich auch aktiv für die Verbrechensbekämpfung und die Bestrafung von Kriminellen einsetzen.

Die meisten würden zustimmen, dass es nicht ausreicht, sich nur für eine gesunde Bevölkerung einzusetzen. Wenn zum Beispiel Krebs auftritt, muss er ausgehungert und so schnell wie möglich von seinem Wirt entfernt werden.

Ebenso reicht es nicht aus, sich einfach nur für die Freiheit einzusetzen. Es reicht nicht aus, freie Märkte, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Religionsfreiheit sowie Privateigentum zu unterstützen. Die Freiheit wird nicht gewährleistet sein, wenn nicht Männer und Frauen guten Willens gegen das kämpfen, was sie bedroht.

Solange wir unvollkommene Wesen bleiben, wird eine gewisse Fortsetzung des Kommunismus immer unter uns sein. Der Kommunismus ist das politisierte, bösartige Destillat des Bösen, das in uns allen steckt. Marx, Lenin, Mao und andere kommunistische Führer sahen diesen Fehler im Menschen und versuchten, ihn zu organisieren und zu legitimieren, indem sie ihre bösen Ideen mit einem wissenschaftlichen Anstrich versahen.

Der Kommunismus ist der höchste Ausdruck des organisierten Bösen, das diese Welt je gesehen hat. Wie soll die Fütterung dieser Bestie zu guten Ergebnissen führen?

Historisches

Vor dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten Nazi-Sympathisanten in den Vereinigten Staaten und Großbritannien daran, ihre Regierungen davon abzuhalten, sich gegen Hitler zu stellen. Große Unternehmen in vielen westlichen Nationen machten ein Vermögen, indem sie die Nazi-Kriegsmaschine fütterten.

Während des Kalten Krieges drängten die Linken im Westen ständig auf eine Annäherung an die Sowjetunion, auch wenn sie sich einen Großteil Europas, Afrikas und Asiens unterwarf. Einige westliche Großunternehmen waren mehr als glücklich, ihre Taschen mit blutbefleckten Rubeln zu füllen.

Der Nationalsozialismus wurde mit enormen Verlusten an Menschenleben beendet, nachdem jahrelange Beschwichtigungen gescheitert waren.

US-Präsident Reagan vermied den Krieg, indem er die Sowjetunion durch massiven wirtschaftlichen Druck in den endgültigen Rückzug drängte. Wäre dieser Druck aufrechterhalten worden, bis der KGB vollständig von der Macht abgekoppelt wurde, könnten wir jetzt mit einem freien Russland befreundet sein, anstatt uns dem neo-sowjetischen Atomwaffenregime stellen zu müssen, das uns jetzt gegenübersteht.

Alternativen zu China gesucht

Die Vereinigten Staaten haben bei China eine ähnliche Wahl. Wir können Milliarden damit verdienen, mit China zu handeln (während wir unsere eigene industrielle Basis ausweiden) und dann Billionen ausgeben, um uns vor dem Monster zu verteidigen, das wir geschaffen haben, wenn der unvermeidliche Krieg kommt. Ganz zu schweigen von den Millionen von Verlusten und der sehr realen Möglichkeit einer Niederlage und kommunistischen Besetzung der kontinentalen USA und Hawaiis. Oder wir können China wirtschaftlich isolieren, bis die Kommunistische Partei durch internen Druck zerstört wird und eine neue Regierung oder Regierungen entstehen. Das ist unsere einzige Hoffnung sowohl für ein freies China als auch für die freien Vereinigten Staaten.

Vor kurzem sagte Präsident Donald Trump in einem Tweet, dass US-Unternehmen „hiermit angewiesen werden, sofort nach einer Alternative zu China zu suchen, einschließlich des Nachhausebringens Ihrer Unternehmen und der Herstellung Ihrer Produkte in den USA“.

Es besteht kein Zweifel, dass Trump die Autorität hat, einen solchen Appell zu machen.

Gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), der 1977 vom demokratischen Präsidenten Jimmy Carter unterzeichnet wurde, hat der Präsident die Befugnis, den Handel zu beschränken, sobald ein „nationaler Notstand“ erklärt wird.

Der Washington Examiner schreib: „Der Präsident kann ein virtuelles Embargo gegen eine Nation unter IEEPA verhängen“, sagte John Yoo, Direktor des Programms für öffentliches Recht und Politik an der University of California in Berkeley und ehemaliger Beamter in George W. Bushs Rechtsberaterbüro.

Das Gesetz wurde in der Vergangenheit genutzt, um Sanktionen gegen feindliche Regime wie Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien zu verhängen. Die Trump-Administration schlägt nun vor, es als Instrument für Handelsverhandlungen zu verwenden. Am Sonntag sagte Finanzminister Steven Munchin, dass China ein „Feind“ der Vereinigten Staaten im Handel sei“, so die Publikation.

China ist in jeder Hinsicht der Feind der Vereinigten Staaten, Minister Munchin, nicht nur im Handel.

Hoffen wir, dass Trump bereit ist, IEEPA nicht nur als „Verhandlungsvorteil“ zu nutzen, sondern als den ersten Schritt, um mit dem kommunistischen China das zu tun, was Präsident Reagan mit der Sowjetunion tat.

Der einzige friedliche Weg, um einen wirklichen Wandel in China zu erreichen und das kriminelle Verhalten des Regimes sowie die Außen- und Militärpolitik der Expansion einzudämmen, besteht darin, die wirtschaftliche Hebelwirkung der USA zu nutzen.

Präsident Nixon und der „beste Freund des kommunistischen China in Amerika“, der ehemalige Außenminister Henry Kissinger, öffneten den Handel zwischen den USA und China in den 1970er Jahren in einem grob fehlgeleiteten Versuch, das vom Kommunismus regierte Peking gegen das vom Kommunismus regierte Moskau auszuspielen. Das ist das moralische und praktische Äquivalent des FBI, das sich mit der italienischen Mafia verbündet, um die russische Mafia zu besiegen.

Hätten die Vereinigten Staaten und der Westen von Anfang an das sowjetische Russland und das kommunistische China wirtschaftlich blockiert, wären beide kriminellen Regime in relativ kurzer Zeit zusammengebrochen. Millionen von Menschenleben wären gerettet worden und der Westen hätte Billionen weniger für die Verteidigung gegen die Monster ausgeben müssen, die er wirtschaftlich unterstützt hatte.

Der aktuelle Stand der Dinge

Heute befindet sich das schwer atomar bewaffnete und vom FSB (KGB) geführte Russland in einem formalen militärischen Bündnis (der Shanghai Cooperation Organization) mit dem kommunistisch geführten China, das heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Der Kommunismus ist näher an der Zerstörung dieses Planeten dran, als er es je war.

Der Kommunismus ist die Plage unserer Zeit. Nach einem Rückschlag in der Reagan-Ära regieren nun kommunistische und halb-kommunistische Parteien Russland, China, Vietnam, Laos, Nordkorea, Kuba, Nepal, Südafrika, Namibia, Mosambik, den Kongo, Mexiko, Nicaragua, Venezuela und, nur halb im Scherz, Kalifornien.

Die kommunistische Ideologie hat jede westliche Nation tief durchdrungen und in den Vereinigten Staaten dominiert sie die Universitäten, die Gewerkschaften, Hollywood und die neue Demokratische Partei. Und immer noch weigern sich die meisten westlichen Konservativen und Liberalisten, aktive Antikommunisten zu werden.

Jede Kraft der Freiheit, die sich nicht aktiv dem Kommunismus widersetzt, ist zum Scheitern verurteilt. Sie ist so machtlos wie ein Heiliger, der sich nicht gegen die Sünde wehrt. Ein Pastor, der den Teufel nicht verurteilt, ein Polizist, der keine Verbrecher verhaftet, oder ein Arzt, der keine Krankheiten bekämpft.

Die Epoch Times ist eine von einer Handvoll Pro-Freiheit-Publikationen im Westen, die sich aktiv für die Aufdeckung und Bekämpfung des Kommunismus einsetzen. Wir werden den Kommunismus nie ganz besiegen, aber wenn wir uns weigern, ihn zu bekämpfen, wird er uns zwangsläufig besiegen. Wenn Sie nicht gegen den Kommunismus kämpfen, ermöglichen Sie ihm damit einen schrecklichen Sieg.

Die Epoch Times ist stolz und aktiv antikommunistisch. Alle von uns, die die Freiheit lieben, unabhängig von unserem spirituellen Glauben, sollten die Epoch Times bei diesem edlen Unterfangen unterstützen.

Trevor Loudon ist Autor, Filmemacher und öffentlicher Redner aus Neuseeland. Seit mehr als 30 Jahren erforscht er radikale linke, marxistische und terroristische Bewegungen und deren verdeckten Einfluss auf die Mainstream-Politik.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: It’s Not Enough to Be Pro-Freedom; We Must Also Be Actively Anti-Communist

