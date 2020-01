China: War „Wandel durch Handel“ eine Erfolgsstrategie für den Westen?

Vor etwa zwanzig Jahren wurde der Slogan „Wandel durch Handel“ weit verbreitet und als die neue China-Politik gefördert. Es wurde erwartet, dass China durch mehr Handel eine demokratische Nation mit Respekt vor den Menschenrechten werden würde.

Viele westliche Politiker glaubten wirklich, wenn ein armes Land wie China reich wird und eine Mittelschicht entsteht, der Drang nach Demokratie und Menschenrechten von alleine entstehen würde. Andere westliche Politiker haben diese Strategie gefördert, weil sie eine nette Ausrede haben wollten, um das wirtschaftliche Interesse zu vertuschen. Milliarden von ausländischen Investitionen flossen in die Volksrepublik China.

China wurde Mitglied der WTO, der Welthandelsorganisation, damit chinesische Unternehmen Waren „Made in China“ auf allen offenen Märkten der Welt anbieten können. Aber der chinesische Markt bleibt bis heute weitgehend verschlossen und geschützt. Was ist das Ergebnis von Wandel durch Handel?

China wurde zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt

Der Handel mit China ist um ein Vielfaches größer. China wurde zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Chinas Soft Power hat seine Finger in allen demokratischen Ländern. Ein Beispiel sind die etwa 1000 Konfuzius-Institute weltweit, die nichts anderes sind als ein verlängerter Arm der Propagandamaschinerie Chinas. Mit all dem Geld, das sie verdient haben, hat der chinesische Militäraufbau einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Zwei Flugzeugträger und zahlreiche Atom-U-Boote sind in den Ozeanen im Einsatz. Was passierte mit der Demokratie und den Menschenrechten?

Es hat keine Verbesserung gegeben! Ethnische Minderheiten wie Tibeter und Uiguren werden verfolgt. Glaubensgemeinschaften wie Falun Gong und die Hauschristen werden ständig verfolgt. Neben Arbeitslager, Gefangenschaft und Folter werden vor allem Gefangene aus Gewissensgründen, insbesondere Falun Gong-Praktizierende, Opfer systematischer Organentnahmen.

Die Bilanz sieht wirklich schlecht aus. Milliarden von Dollar und Euros sowie Hightech flossen nach China. Die Demokratie existiert nach wie vor nicht und Menschenrechtsverletzungen werden noch mehr vertuscht. Der enorme Gewinn im Handel führt dazu, dass der Klassenunterschied viel größer wurde. Die kommunistische Partei Chinas hat mit all diesen Geldern und Hightech einen enormen Überwachungsstaat aufgebaut. Millionen von Überwachungskameras mit fortschrittlichster Technologie der Gesichtserkennung und der künstlichen Intelligenz sind überall installiert.

Regierungen und Menschen in der demokratischen freien Welt müssen aufwachen

Der Traum der Partei ist, dass jeder dieser Millionen Dissidenten von der proletarischen Diktatur beobachtet und eingesperrt werden kann. Die Volksrepublik China hat sich erfolgreich zum größten und fortschrittlichsten digitalen totalitären Staat entwickelt! George Orwells Gedanken aus dem Buch 1984 wurden in China nicht nur umgesetzt, sondern das Land ist bezüglich Technologie und Raffinesse anderen weit voraus. Regierungen und Menschen in der demokratischen freien Welt müssen aufwachen.

Schlimmer als viele vielleicht denken – nicht nur die Chinesen werden von dem kommunistischen Regime digital überwacht, sondern auch die Menschen im Westen. Vor etwa zehn Jahren teilte mir ein ehemaliger IT-Manager einer europäischen Sicherheitsbehörde mit, dass sich alle großen chinesischen IT-Unternehmen wie Hua-wei, Lenovo, WeChat, BAIDU und viele mehr dazu verpflichtet hätten, alle gesammelten Informationen im Westen an das Ministerium für Staatssicherheit (MSS) weiterzuleiten. Wenn Sie glauben, dass nur die Chinesen digital überwacht werden und nicht wir Menschen im Westen, dann liegen Sie leider falsch.

Das MSS ist seit vielen Jahren ein großer Abnehmer von Super-Datenbank-Maschinen der Firma Oracle. Nicht nur alle personenbezogenen Daten der Chinesen, sondern auch von Personen in Deutschland oder anderen westlichen Ländern werden dort gespeichert. Wer du bist, was du gerne tust, was du gekauft hast, wer deine Freunde sind, welche Schwäche du hast… alles wird in den sogenannten Big-Data-Systemen in China gespeichert.

Heute hat das kommunistische Regime Chinas die Kontrolle über China. Morgen, wenn das gleiche Regime die Kontrolle über die Welt hat, glauben Sie, dass es anders sein wird?

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

