Der „Wurmmond“ ist die traditionelle Bezeichnung für den Vollmond im März, benannt nach den Erdwürmern, die um diese Zeit des Jahres bei beginnendem Frühling wieder an die Erdoberfläche kommen. Er symbolisiert das Erwachen der Natur und markiert den Beginn des Frühlings.

Mit letzten Handgriffen sind Lukas Neubert (l) und Thomas Röder am 3,50 Meter hohen Capitol in der Miniwelt in Lichtenstein beschäftigt. Der Miniaturpark startet am Gründonnerstag in seine 25. Saison.

Vor der Kirche San Francisco in La Paz, Bolivien, bieten Händler zum Palmsonntag 2024 geflochtene Palmkreuze an. Aus dem Grün der Palme, das Vergänglichkeit symbolisiert, entsteht ein Kreuz, das für Ewigkeit und Auferstehung steht. Die Tradition der Palmkreuze hat ihre Wurzeln in den biblischen Ereignissen, als Jesus in Jerusalem einzog und die Menge ihm mit Palmzweigen zu Ehren den Weg säumte. Heute werden diese Kreuze als Symbol des Friedens und des Sieges über den Tod zu Beginn der Karwoche von Christen weltweit getragen und in Häusern platziert.

Die Büßer der La Paz-Bruderschaft üben während der Palmsonntagsprozession in Demut und Anonymität ihre Rituale aus. Ihre spitz zulaufenden Kapuzen, bekannt als „Capirote“, mögen auf den ersten Blick an die Gewänder des Ku-Klux-Klans erinnern, haben jedoch eine völlig andere Bedeutung. Diese Tradition, die tief in der spanischen Kultur verwurzelt ist, dient dazu, die Leiden Christi zu reflektieren und die eigene Buße öffentlich, aber ohne persönliche Zurschaustellung zu demonstrieren.

Eine Stadt macht ihrem Namen alle Ehre: In Heiligenstadt erinnern die Teilnehmer der Palmsonntagsprozession an die Ankunft von Jesus Christus in Jerusalem. Die UNESCO hat den Umzug in Thürigen als immatrielles Weltkulturerbe ausgezeichnet.

Gläubige jubeln während der Holi-Feierlichkeiten im Kalupur Swaminarayan-Tempel in Ahmedabad, Indien. Das Fest der Farben markiert den Beginn des Frühlings und den Triumph des Guten über das Böse.

Hilfe aus der Luft: Fallschirme mit Lebensmitteln schweben nach dem Abwurf aus einer C-130 Hercules Transportmaschine der Luftwaffe über dem Gazastreifen.