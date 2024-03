Ein Mann, zwei Tassen, der Gülle-Teppich und Frühlingsboten: Die Bilder des Tages

In der Kulisse des Sumida-Bezirks in Tokyo kündigen die frühblühenden Kawazu-Kirschbäume den Beginn des Frühlings an. Die Kawazu-Kirschblüte symbolisiert die Vergänglichkeit der Schönheit und erinnert an die Bedeutung des Moments.

Kirschblüten auch in Deutschland: Ein Kirschbaum in Sichtweite des Neuen Rathauses in Hannover.

Zum Gedenken an das schwere Erdbeben 2011, das vor 13 Jahren in der japanischen Hafenstadt Natori einen Tsunami und eine nukleare Katastrophe nach sich zog, lassen die Menschen dort Ballons steigen.

Beamte der französischen Bereitschaftspolizei CRS in voller Montur bewachen den Eingang des Regionalrats von Aquitanien in Bordeaux. Vor ihnen: das Ausmaß des Frusts der Bauern. Landwirte protestieren seit Wochen europaweit gegen die EU-Agrarpolitik.

14. Nationaler Volkskongress in Peking: Warum hat Xi Jinping als Einziger zwei Teetassen? Diese Form der subtilen Machtdemonstration hat Chinas Staatschef seit 2021 eingeführt. Man vermutet auch, dass die zweite Tasse zum medizinischen Zweck dient. Chinas Staatsmedien schweigen darüber.

Der Fastenmonat Ramadan beginnt heute, am 11. März und endet am 9. April. Ein Bäcker in Rawalpindi, Pakistan, wartet auf die ersten Kunden des Tages. Menschen bereiten sich für die Fastenzeit vor.

Über den Rasen im Saarbrücker Ludwigspark gab es in dieser Saison mehr Schlagzeilen als über den dazugehörigen Fußball-Drittligisten. Das marode Spielfeld, das schon im Herbst witterungsbedingt für einen Spielabbruch gegen Dynamo Dresden sorgte, wurde in der Folge ausgetauscht. An ein paar Stellen musste nach dem Wechsel noch einmal nachgebessert werden.

Schneepflüge räumen den Neuschnee von den Straßen in Sils im Engadin im Südosten der Schweiz. Während in Deutschland die Frühlingsmode bereits die Regale füllt, ist die Skisaison in der Alpenrepublik noch lange nicht vorbei.