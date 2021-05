Entenfamilie spaziert auf Bundesstraße – Polizei rückt aus

Eine Entenmutter mit ihren acht Küken hat in Rheinland-Pfalz einen Polizei-Einsatz ausgelöst. Die Vogelfamilie war am Mittwochabend unvorsichtigerweise auf der Bundesstraße B41 in Richtung Autobahn A61 unterwegs – mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich deshalb bei der Polizei Bad Kreuznach, wie diese am Donnerstag mitteilte.

Daraufhin rückten Beamte aus: Sie setzten die Entenküken in einen Pappkarton und ließen sie an einem nahe gelegenen Weinberg wieder laufen. Die Mutter folgte zu Fuß ihren Kindern, die Familie konnte so wieder zusammengeführt werden. Für den Einsatz musste die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden. (afp)

