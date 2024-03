Murmeltiernachwuchs: Frühlingsorakel Phil ist Vater

Amerikas berühmtes Wetterorakel Murmeltier Phil ist erstmals Vater geworden. Seine Murmeltier-Gefährtin Phyllis habe zwei gesunde Babys zur Welt gebracht, teilte der Groundhog Club in der Kleinstadt Punxsutawney (US-Bundesstaat Pennsylvania) mit.

Der Nachwuchs habe alle vollkommen überrascht, sagte der Präsident des Inner Circle des Murmeltiervereins, Thomas Dunkel, dem örtlichen Sender WTAJ. „Wir dachten nicht, dass das in Gefangenschaft passieren könnte, denn das ist es bisher nie.“ Der Club arbeite nun an einem größeren Zuhause für die Nagerfamilie.

Der frisch gebackene Murmeltiervater ist als Punxsutawney Phil sonst speziell am 2. Februar gefragt, wenn er eine Vorhersage für den Wetterverlauf abgibt. Dafür wird er zu Sonnenaufgang aus seinem Winterquartier gelockt: Sieht das Tier dann seinen Schatten, folgen noch sechs strenge Winterwochen. Erkennt es keinen, ist der Frühling nicht fern.

Kinofilm machte Orakelmurmeltiere weltweit berühmt

Spätestens seit der US-Komödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ von 1993 mit Bill Murray ist die etwas ulkige Tradition auch dem Rest der Welt bekannt. Wahrscheinlich von deutschen Einwanderern nach Pennsylvania gebracht, währt der Brauch am längsten in Punxsutawney, wo ein Murmeltier dieses Jahr bereits zum 138. „Groundhog Day“ konsultiert wurde.

Die Frage, ob eines der kleinen Murmeltierchen einst den Vater in seinem prophetischen Amt beerbe, verneinte Clubvorsteher Dunkel. Es gebe nur den einen „Punxsutawney Phil“. Ein alljährlich dargereichter Schluck vom „Elixier des Lebens“ begründe seine Langlebigkeit, erklärte er WTAJ. Murmeltiermutter Phyllis hatte demzufolge davon nicht gekostet. (dpa)