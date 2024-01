60-Jährige stirbt bei Blitzeinschlag an Strand im Südwesten von Brasilien

Bei einem Blitzeinschlag an einem Strand im Südwesten von Brasilien sind eine Frau gestorben und drei weitere Mitglieder ihrer Familie schwer verletzt worden.

Wie der staatliche Zivilschutz am Samstag (Ortszeit) mitteilte, schlug der Blitz am Strand von Vila Caiçara im Bundesstaat São Paulo zwischen dem Wasser und dem Sand ein. Eine 60-Jährige kam demnach dabei ums Leben. Die Verletzten befänden sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand, hieß es.

Den Behörden zufolge wurden vier weitere Menschen von dem Blitz getroffen. Sie blieben jedoch ohne Verletzungen.

Der Bundesstaat São Paulo wird seit mehreren Tagen von starken Regenfällen und heftigen Winden heimgesucht. Innerhalb von 24 Stunden kamen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Agencia Brasil mindestens drei Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben.

Tote gab es auch in der gleichnamigen Hauptstadt des Bundesstaats. Dort fiel zudem zeitweise in tausenden Haushalten der Strom aus.

Der Süden Brasiliens wurde in den vergangenen Monaten mehrmals von extremen Wetterereignissen getroffen. Bei einem verheerenden Wirbelsturm kamen im September mehr als 50 Menschen ums Leben. (afp)