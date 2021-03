966 Todesfälle nach Impfung gegen COVID-19 in den USA

Vor Impfungen in Boston, Massachusetts, am 4. März 2021. Foto: Joseph Prezioso / AFP via Getty Images

In den USA starben nach Impfungen mit Moderna oder Pfizer BioNTech 966 Menschen. Diese Zahlen sind im "Vaccine Adverse Events Reporting System" dokumentiert. 85 Prozent der Todesfälle traten bei Personen über 60 Jahren auf.

Laut den „Adverse Incident Reports“, die von den Centers for Disease Control and Prevention und der Food and Drug Administration gesammelt wurden, sind in den USA 966 Personen gestorben, nachdem sie einen mRNA-Impfstoff für COVID-19 erhalten hatten.

Zwischen dem 14. Dezember und dem 19. Februar wurden dem VAERS-System 19.769 Meldungen nach Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna oder Pfizer BioNTech gemacht. Das sind die einzigen beiden Impfstoffe, die während des untersuchten Zeitraums verabreicht wurden. Derzeit sind keine VAERS-Daten nach dem 19. Februar verfügbar.

Die 966 Todesfälle stellen 5 Prozent der Gesamtzahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse dar. Von denen, die starben, starben 86 (8,9 Prozent) am selben Tag, an dem sie die Impfung erhielten. Weitere 129 (13,4 Prozent) starben innerhalb von 24 Stunden. Weitere 97 starben innerhalb von 2 Tagen, und 61 innerhalb von 3 Tagen. Insgesamt 514 (53,2 Prozent) starben innerhalb einer Woche. 173 starben innerhalb von 7-13 Tagen. 106 innerhalb von 14-20 Tagen.

85 Prozent der Todesfälle traten bei Personen über 60 Jahren auf; unter 60 Jahren gab es fünf Todesfälle bei Personen im Alter von 20-29 Jahren, 8 im Alter von 30-39 Jahren, 20 im Alter von 40-49 Jahren und 57 im Alter von 50-59 Jahren.

Detaillierte Informationen aus den VAERS-Berichten finden Sie in den Tabellen unter dem Link am Ende dieses Artikels.

Vergleich mit Influenza-Impfstoffen

Keiner der mRNA-Impfstoffe ist von der FDA zugelassen, sie haben lediglich Notfallzulassungen. Sie stellen insofern eine Abweichung von herkömmlichen Impfstoffen dar, da sie keinen Teil des vermuteten Erregers verwenden, um das Immunsystem anzuregen, sondern eine nukleosidmodifizierte RNA (von der Moderna seinen Namen hat).

Dr. Christian Perrone, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Hopital de Garches in Frankreich, erklärte in einer in Europa eingereichten Beschwerde:

Die ersten Impfstoffe, die sie uns anbieten, sind keine Impfstoffe. Sie sind Gentherapieprodukte. Sie … injizieren Nukleinsäuren, die unsere eigenen Zellen dazu bringen, Elemente des Virus zu produzieren.“

Die Sterblichkeitsrate nach der COVID mRNA-Impfung ist viel höher als nach der Grippeimpfung.

Die Daten der CDC erlauben nur eine grobe Schätzung der Sterberate nach einer Grippeimpfung. Die CDC berichtet, dass in der Grippesaison 2019-2020 51,8 Prozent der US-Bevölkerung einen Impfstoff erhalten haben, was etwa 170 Millionen Menschen entspricht.

VAERS meldet, dass es im Kalenderjahr 2019 (nicht in der Grippesaison 2019-2020) 45 Todesfälle nach einer Impfung gab. Im Jahr 2018 gab es 46 Todesfälle, 2017 sind 20 Todesfälle gemeldet.

Die 45 Todesfälle im Jahr 2019 treten mit einer Rate von 0,0000265 Prozent auf (Berechnung anhand der Anzahl der in der Grippesaison 2019-2020 verabreichten Impfstoffe).

Bis zum 19. Februar wurden 41.977.401 COVID-Impfungen verabreicht, wobei 966 Todesfälle nach der Impfung gemeldet wurden, was einer Rate von etwa 0,0023 Prozent entspricht.

Das VAERS: Unvorhergesehene Reaktionen erfassen

Das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) wurde in den USA 1990 ins Leben gerufen, um unvorhergesehene Reaktionen auf Impfstoffe zu erfassen. Es wird sowohl dafür kritisiert, dass jeder einen Bericht einreichen kann, als auch dafür, dass es nur einen Bruchteil der unerwünschten Vorfälle erfasst.

Die Website von VAERS beschreibt das System folgendermaßen:

„Das 1990 gegründete Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ist ein nationales Frühwarnsystem zur Aufdeckung möglicher Sicherheitsprobleme bei in den USA lizenzierten Impfstoffen. Es wird gemeinsam von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der U.S. Food and Drug Administration (FDA) verwaltet. VAERS akzeptiert und analysiert Berichte über unerwünschte Ereignisse (mögliche Nebenwirkungen), nachdem eine Person eine Impfung erhalten hat.“

Dabei kann jeder ein unerwünschtes Ereignis melden. „Medizinisches Fachpersonal ist verpflichtet, bestimmte unerwünschte Ereignisse zu melden, und Impfstoffhersteller sind verpflichtet, alle unerwünschten Ereignisse zu melden, von denen sie Kenntnis erhalten.“

Und weiter: „VAERS ist ein passives Meldesystem, d.h. es ist darauf angewiesen, dass Einzelpersonen ihre Erfahrungen an die CDC und die FDA melden. VAERS ist nicht dazu gedacht, festzustellen, ob ein Impfstoff ein Gesundheitsproblem verursacht hat, aber es ist besonders nützlich, um ungewöhnliche oder unerwartete Muster von Meldungen über unerwünschte Ereignisse zu erkennen, die auf ein mögliches Sicherheitsproblem mit einem Impfstoff hinweisen könnten. Auf diese Weise kann VAERS der CDC und der FDA wertvolle Informationen darüber liefern, dass zusätzliche Arbeiten und Auswertungen notwendig sind, um ein mögliches Sicherheitsproblem weiter zu bewerten.“

Ohne eine medizinische Diagnose oder Autopsie ist die Meldung eines unerwünschten Ereignisses nach einer Impfung kein Beweis dafür, dass die Impfung bestimmte Symptome verursacht hat.

In einer Antwort an The Epoch Times zum VAERS-Bericht über die Toten schrieb Steven Danehy, Director of Global Media Relations für Pfizer:

„Bis heute sind Millionen von Menschen mit unserem Impfstoff geimpft worden. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, einschließlich Todesfälle, die nicht mit dem Impfstoff in Verbindung stehen, treten leider mit einer ähnlichen Rate auf wie in der Allgemeinbevölkerung.“

Moderna hat nicht auf Anfragen zur Stellungnahme reagiert.

Die VAERS-Datenbank ist voller Informationen und es kann für einige Benutzer schwierig sein, diese zu finden. The Epoch Times hat die Daten so übersichtlich wie möglich in Diagrammen extrahiert, die unter dem untenstehenden Link zu finden sind.

Unter dem unten stehenden Link finden Sie Diagramme, die folgende Informationen enthalten: auf der Registerkarte „All Deaths Readable“ (Alle Todesfälle) Beschreibungen dessen, was mit den Patienten passiert ist – die Auswirkungen, die sie erlebt haben, wie sie von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und/oder Verwandten oder anderen Zeugen berichtet wurden; VAERS-ID-Nummern (die verwendet werden, um eine vollständige Datei in der VAERS-Datenbank nachzuschlagen); Art der Impfung; Hersteller; Name der Impfung; Datum, an dem sie verabreicht wurde; Alter, Geschlecht und Bundesland jedes Empfängers; sowie die Krankengeschichte und andere Medikamente, die die Patienten einnahmen.

Summary_of_VAERS_deaths_through_Feb_19th

Der Artikel erschien zuerst bei The Epoch Times: „Adverse Incident Reports Show 966 Deaths Following Vaccination for COVID-19“ (Deutsche Bearbeitung ks)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!