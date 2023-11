Paris: Wieder öffentliche Wachablösung vor Elysée-Palast

Der Elysée-Palast in Paris führt wieder eine öffentliche Wachablösung ein – fast drei Jahrzehnte nach der letzten Zeremonie dieser Art in der französischen Hauptstadt. 27 Jahre nach der letzten öffentlichen Wachablösung werde die feierliche Tradition ab dem 7. November wieder aufgenommen, teilte das Büro von Präsident Emmanuel Macron am Sonntag mit.

Der öffentliche Schichtwechsel der bei Zuschauern beliebten Republikanischen Garde werde jeden ersten Dienstag im Monat um 09.00 Uhr erfolgen, hieß es.

Demnach werden dabei zwei Einheiten der Republikanischen Garde mit jeweils 16 Soldaten die nahe gelegene Avenue de Marigny und die Rue de l’Elysée entlang marschieren, bevor sie vor den Toren des Präsidentenpalastes in der Rue du Faubourg Saint-Honoré aufeinander treffen. Dort werden die Kommandeure beider Einheiten einander salutieren und Befehle austauschen, bevor sie im Palast ihren Dienst antreten.

Die öffentliche Wachablösung vor dem Elysée-Palast wurde erstmals 1909 täglich um 07.45 Uhr abgehalten, im Jahr 1996 aber eingestellt. Die 3400 Soldaten umfassende Republikanische Garde ist mit dem Schutz offizieller Gebäude in Frankreich und weitreichenden protokollarischen Aufgaben betraut. (afp)