Absperrungen rund um das US-Parlament werden abgebaut

Arbeiter entfernen Verbindungselemente, während sie am 9. Juli 2021 in Washington, DC, einen Sicherheitszaun um das US-Kapitol abzubauen beginnen. Der Sicherheitszaun wurde nach dem teilweise gewaltsamen Eindringen das Kapitol vom 6. Januar errichtet und wird diese Woche größtenteils entfernt. Foto: Drew ngerer/Getty Images)

Mehr als sechs Monate nach dem Eindringen mehrerer Personen in das US-Parlament haben die Behörden am Freitag mit dem Abbau der Absperrungen rund um das Kapitol begonnen. Arbeiter entfernten Stäbe, die Abschnitte des 2,40 Meter hohen schwarzen Metallzauns miteinander verbanden, der in den Tagen nach dem Eindringen in Kapitol Anfang Januar errichtet worden war.

Den Arbeitern zufolge sollte die Entfernung des Zauns selbst am Samstagmorgen beginnen. Der Abbau werde voraussichtlich das ganze Wochenende dauern. Auch danach wird das Kapitol weiter für die Öffentlichkeit gesperrt bleiben.

Rings um den Sitz des US-Kongresses gelten seit dem Eindringen in das Kapitol am 6. Januar verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Damals drangen Trump-Anhänger und andere Personen in das Kongressgebäude ein, während der Zertifizierung des umstrittenen Wahlsiegs von Joe Biden.

Ex-Präsident Donald Trump sprach erst kürzlich erneut von einem Wahlbetrug im Rahmen der Wahl des 46. Präsidenten der USA. Es gab mehrere Klagen wegen mutmaßlichen Wahlunregelmäßigkeiten sowohl vor Gerichten in einzelnen Bundesstaaten als auch vor dem Obersten Gerichtshof, die allesamt entweder nicht zu Anhörung kamen oder abgewiesen wurden. (afp/er)

