Polens Außenminister: NATO-Truppen in der Ukraine „nicht undenkbar“

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellte klar, dass es „keine Pläne für NATO-Kampftruppen in der Ukraine gibt“. Allerdings sagte er auch, dass die Allianz Kiew „beispiellose“ Unterstützung leistet.

Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu versuchte, die Äußerungen von Präsident Macron klarzustellen.

„Es geht nicht darum, Truppen zu entsenden, um Krieg gegen Russland zu führen“, so der französische Minister. Vielmehr habe es unter den NATO-Verbündeten Diskussionen über die Durchführung von militärischen Ausbildungs- und Minenräumungsmaßnahmen in der Ukraine gegeben, aber keinen Konsens in dieser Frage.

Der polnische Außenminister sagte am Freitag, dass Präsident Macron mit seinen Äußerungen eine Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden wollte. „Ich begrüße die Initiative von Präsident Emmanuel Macron. Denn es geht darum, dass Putin Angst hat, nicht dass wir Angst vor Putin haben“, sagte Sikorski.

Russland habe sich mit seiner Invasion in der Ukraine als ein Land definiert, das nicht in Frieden mit seinen Nachbarn leben könne. Es habe bewiesen, dass es „zivilisatorisch unfähig sei, unsere Werte zu übernehmen, obwohl wir es immer wieder dazu ermutigt haben“.

Auf einer separaten Veranstaltung am 8. März in Warschau sagte Sikorski, dass Polen eine „unverzichtbare Drehscheibe“ für die Lieferung westlicher Hilfsgüter und Waffen an die Ukraine gewesen sei. Gleichzeitig forderte er eine Stärkung der europäischen Infrastruktur, um die schnelle Entsendung militärischer Verstärkung an die Ostflanke der NATO zu erleichtern.

Macron will keine Eskalation

In dieser Woche hatte auch der tschechische Präsident Petr Pavel sich Macron angeschlossen. Nach einem Treffen mit ihm in Prag sagte Pavel laut der Internetseite von „Radio Prag“, es sei möglich, dass westliche Länder Truppen entsenden.

Es werde sich aber nicht um einen Kampfeinsatz handeln: „Wir sprechen über Formen der Unterstützung.“ Man könne ukrainische Soldaten direkt in der Ukraine ausbilden. Ähnliche Schulungsmissionen hatten westliche Länder bereits nach der russischen Aggression gegen die Krim und die Donbass-Region in der Ukraine durchgeführt. Deutschland war allerdings nicht dabei.

„Wir sollten uns nicht dort einschränken, wo wir es nicht müssen“, sagte Pavel laut der tschechischen Nachrichtenagentur „Novinky“. Macron sagte nach seinem Treffen mit tschechischen Kollegen, dass die europäische Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt werden sollte. Allerdings wünsche er „keine Eskalation“ mit Russland.

Äußerst gefährlich

Der Spionagechef des Kremls hat Gespräche über die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine als „extrem gefährlich“ bezeichnet. Er warnte, dass ein solcher Schritt eine „rote Linie“ für Russland darstellen würde.

Der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, sagte am 5. März im russischen Staatsfernsehen, dass das Gerede über die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine „das hohe Maß an politischer Verantwortungslosigkeit der heutigen europäischen Führer zeigt“.

„Diese Äußerungen sind extrem gefährlich“, so Naryschkin.

„Es ist traurig mitanzusehen, traurig zu beobachten und traurig zu verstehen, dass die derzeitigen Eliten in Europa und im Nordatlantik nur auf einem sehr niedrigen Niveau verhandeln können“, fuhr er fort. „Sie zeugen immer seltener von einem gesunden Menschenverstand.“

Das NATO-Mitglied Polen liegt an der Ostflanke des Bündnisses und hat eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine und der russischen Exklave Kaliningrad. Polen stand in der Vergangenheit unter russischer Kontrolle. Viele Polen befürchten, dass Russland im Falle eines Sieges in der Ukraine auch andere Länder angreifen könnte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel “Poland’s Foreign Minister Says Sending NATO Troops to Ukraine ‘Not Unthinkable’“. (deutsche Bearbeitung nh)