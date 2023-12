Baerbock reist zu Eröffnung von BioNTech-Werk nach Ruanda

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hält sich am Montag zu einem eintägigen Besuch im zentralafrikanischen Ruanda auf. In der Hauptstadt Kigali nimmt sie an der Eröffnung der ersten kommerziellen mRNA-Impfstofffabrik auf dem afrikanischen Kontinent teil.

Betrieben wird die Produktionsstätte von dem Mainzer Unternehmen BioNTech. Baerbock plant zudem ein Treffen mit Ruandas Außenminister Vincent Biruta und einen Besuch an der Gedenkstätte für den Völkermord, der sich im kommenden Jahr zum 30. Mal jährt.

Zur Eröffnung der Anlage haben sich als weitere Gäste unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die Präsidenten Ruandas, Senegals und Ghanas angekündigt.

An dem Standort sollen Impfstoffe ausschließlich für Afrika hergestellt werden. Am Rande von Baerbocks Besuch könnte auch die Migrationspolitik eine Rolle spielen. Mit Großbritannien hatte Ruanda ein umstrittenes Abkommen geschlossen, das die Abschiebung von Migranten aus Großbritannien nach Ruanda vorsieht. (afp)