Black-Lives-Matter-Führer stellt sich hinter Gefangenen des 6. Januar und unterstützt Trump

Der Mitbegründer der Black-Lives-Matter-Organisation (BLM) unterstützt die Gefangenen des 6. Januar und scheut nicht davor zurück, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump als „den besten Kandidaten, den wir haben“ zu unterstützen.

„Das ist es, was die Regierung denen antut, die unabhängige Gedanken äußern und für ihre Überzeugungen eintreten wollen“, sagte Mark Fisher.

Der ehemalige Leiter der BLM Rhode Island, der jetzt Geschäftsführer der in Maryland ansässigen BLM Incorporated ist, hat sich mit den Anführern der Proud Boys solidarisiert und Gebetswachen für die Menschen abgehalten, die er für politische Gefangene hält.

„Sie sind Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden, um als Beispiel für alle geopfert zu werden, die in Zukunft abweichende Meinungen vertreten wollen“, so Fisher gegenüber The Epoch Times. „Das ist es, was die Regierung mit denen macht, die unabhängige Gedanken äußern und für ihre Überzeugungen einstehen wollen.“

Er sehe in der rachsüchtigen Behandlung der Gefangenen des 6. Januar Ähnlichkeiten mit der Behandlung von Schwarzen, sagte er, und sein Bestreben dafür, diese Verbindung herzustellen, ist, eine gemeinsame Basis zu finden.

„Eines der Dinge, die ich hervorhebe, wenn ich mit ihnen spreche, ist, dass sie jetzt ein ganz neues Verständnis dafür haben, was Schwarze durch die übermäßige Polizeipräsenz, die Polizeibrutalität und die ungerechte Behandlung im zweistufigen Justizsystem durchgemacht haben und wie unterdrückend und übergriffig es ist“, sagte Fisher.

Die Verzerrung der Wahrheit durch die Medien

Seiner Meinung nach haben die etablierten Medien die Geschehnisse vor dem US-Kapitol am 6. Januar 2021 verzerrt dargestellt, indem sie Trump-Anhänger eines gewaltsamen Aufstands beschuldigten. Genauso haben sie die BLM für die Unruhen im Sommer 2020 verantwortlich gemacht, obwohl externe Gruppen wie die linksextreme Gruppe Antifa für das Chaos verantwortlich waren.

„Die Antifa hatte viel mit den Unruhen von 2020 zu tun und es gab viele anarchistische Gruppen, die einfach nur den Moment ausnutzen wollten und auf Zerstörung aus waren“, sagte er.

Black Lives Matter gab es schon Jahre, bevor George Floyd 2020 in Minneapolis in Polizeigewahrsam starb, sagte Fisher. Der ehemalige Polizeibeamte von Minneapolis, Derek Chauvin, wurde in diesem Fall wegen Mordes verurteilt.

„Das war der Zeitpunkt, an dem [Black Lives Matter] zu einer politischen Bewegung und zum nationalen und globalen Zentrum der Aufmerksamkeit wurde“, sagte Fisher. „Die Medien machten uns zu ihrem Liebling, was sie gerne tun, und sie konnten uns zu ihrem Sündenbock machen, als die Dinge anfingen, den Bach ‚runterzugehen.“

Fisher, ein Christ mit einem Abschluss in Theologie und einem Hintergrund als Pastor, drückte seine Verachtung sowohl für die Regierung als auch für die Medien aus.

„Ich traue weder der Bundes- noch der Landesregierung über den Weg, und die Medien versuchen, uns daran zu hindern, uns zu vereinigen“, sagte er. „Es sind die gleichen Medien, die die Spaltung zwischen all diesen marginalisierten Gruppen überhaupt erst verursacht haben, damit wir uns gegenseitig an die Kehle gehen.“

Was Black Lives Matter bedeutet

Laut Fisher haben die Menschen die ursprüngliche Absicht der BLM-Mission missverstanden.

Der Name der Organisation selbst hat zu Wut geführt.

„Es geht nicht darum, dass das Leben der Schwarzen besser ist“, sagte er. „Es geht nicht darum, dass schwarzes Leben wichtiger ist oder dass schwarzes Leben mehr zählt. Es heißt schlicht und einfach: Black lives matter [Schwarze Leben zählen]. Die Aussage selbst ist so belastet, dass die Menschen sie durch ihre eigene Brille und Erfahrung anders verarbeitet haben“.

Wer die Bedeutung der Aussage nicht aus der Perspektive eines Schwarzen sieht, kann sie nicht mit einer Linse der Barmherzigkeit betrachten, sagte er.

Fisher wies die Einstufung der BLM als marxistische Organisation zurück.

„Schwarze Menschen wollen dasselbe wie weiße Menschen“, sagte er. „Wir wollen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Wir wollen Geld verdienen und eine Familie haben. Klingt das nach marxistischen Prinzipien? Für mich sind das zutiefst amerikanische, unternehmerische und kapitalistische Prinzipien. Wir wollen Reichtum erwerben und unseren Kindern etwas hinterlassen – so wie es uns die Bibel lehrt.“

Fishers derzeitige Organisation, BLM Incorporated, konzentriert sich auf die Erziehung zum Unternehmertum und die finanzielle Befähigung von schwarzen Amerikanern.

Auf der Website heißt es auch, dass die Organisation keiner politischen Partei oder Position angehört, „es sei denn, diese Politik ist für die Abschaffung eines rassistischen Systems und die Beseitigung der Ideologie der weißen Vorherrschaft und der staatlich sanktionierten Polizeibrutalität gegen Schwarze und deren Ermordung.“

Eine rassistische Partei

Fisher sprach nicht gut über die Demokratische Partei.

„Sie ist eine rassistische Partei mit einer rassistischen Politik, die sich negativ auf schwarze Familien auswirkt“, sagte er. „Schwarze Menschen sitzen geistig auf der Plantage fest. Sie sind Sklaven in ihrem eigenen Kopf, weil sie sich weigern, das große Ganze zu sehen und zu erkennen, wie wir von der Demokratischen Partei mit einer Politik benutzt und missbraucht wurden, die dem, wonach sich Schwarze in diesem Land sehnen, nämlich Leben, Freiheit, das Streben nach Glück und eine Familie, die sie großziehen können, absolut zuwiderläuft.“

Fisher misstraut auch der Republikanischen Partei, die seiner Meinung nach selbst eine korrupte Institution ist.

„Das ist der Grund, warum Donald Trump so beliebt ist“, sagte er. „Er ist gegen die Institution. Er kann nicht gekauft werden. Er kann nicht verkauft werden. Er sagt es direkt und wahrheitsgemäß und diejenigen, die sich damit identifizieren können, lieben das an ihm. Wenn man sich beide Parteien und die potenziellen Kandidaten – einschließlich des derzeitigen Präsidenten und der Vizepräsidentin – ansieht, ist er meiner Meinung nach der beste Kandidat, den wir haben. Da gibt es kein Vertun.“

Der schwarzen Gemeinschaft geholfen

Obwohl er von den etablierten Medien als Rassist und Fremdenfeind dargestellt wird, sagte Fisher, dass Präsident Trump der schwarzen Gemeinschaft „100 Prozent“ geholfen habe.

„Wenn man sich seine Politik ansieht, ist das, was er für unsere Gemeinschaft getan hat, unter dem Radar geblieben und er prahlt nicht damit“, sagte er. „Er versucht nicht, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass er kein Rassist ist, so wie ich auch nicht versuchen werde, Sie davon zu überzeugen, dass ich kein Rassist bin. Was Sie sehen, ist, was Sie bekommen, und wenn Sie mich kennen, werden Sie mein Herz kennen.“

Präsident Joe Biden hat sich jedoch in seiner Zeit als Politiker im Rampenlicht häufig rassistisch geäußert, so Fisher.

Er erinnerte an die Äußerungen von Präsident Biden in einer Radioshow, als er 2020 für das Amt kandidierte: „Nun, ich sage Ihnen was, wenn Sie ein Problem damit haben, herauszufinden, ob Sie für mich oder für Trump sind, dann sind Sie nicht schwarz.“

„Wie rassistisch ist das?“, fragte Fisher. „Das ist die Plantage der Demokraten, die den Schwarzen sagt, dass sie zu dumm sind, um unabhängig zu denken, zu dumm, um kritisch zu denken, und dass wir zur Wahl gehen und tun müssen, was uns gesagt wird.“

Schwarze Unterstützung für Trump

Fisher ist nicht der Einzige in der schwarzen Gemeinschaft, der sich wünscht, dass Trump 2024 wieder ins Amt kommt.

„Jeden Tag unterstützen ihn mehr und mehr Schwarze“, sagte er. „Schauen Sie sich die Rapper an. Der Letzte, der sich von den Demokraten abgewandt hat, war Waka Flocka Flame, der auf Twitter verkündet hat, dass er für Trump stimmen wird.“

Am 16. Oktober postete der Rapper ein Foto von sich und Präsident Trump und in einem anderen Posting hieß es schlicht: „TRUMP2024“.

„Schauen Sie sich an, wie eine schwarze Nachbarschaft in Fulton County Trump auf dem Weg zum Bezirksgefängnis zujubelt“, fügte Fisher hinzu.

Sie wüssten, dass die Regierung ihn schikaniere, weil sie es in ihrem eigenen Leben gesehen hätten, sagte er, und sie erkennen die Verfolgung.

Fisher sagte, er habe keine Angst davor, wegen seiner Unterstützung von Präsident Trump von anderen Schwarzen angefeindet zu werden.

„Ich werde die gleiche Kritik bekommen, die ich erwartet habe, als ich die Organisation gegründet habe, nicht nur von der weißen Gemeinschaft, sondern auch von meiner eigenen Gemeinschaft“, sagte er. „Das gehört einfach dazu, wenn man eine Führungspersönlichkeit ist. Man muss mutig sein. Man darf keine Angst davor haben, lächerlich gemacht zu werden.“

Viele Menschen in der schwarzen Gemeinschaft stünden insgeheim hinter Präsident Trump und wollten ihn zurück im Amt sehen, sagte Fisher.

„Sie werden es nicht öffentlich sagen, weil sie den Ruf, ihre Geschäfte und Beziehungen nicht aufs Spiel setzen wollen, aber sie werden ihre Stimme abgeben“, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Black Lives Matter Leader Stands Behind J6 Prisoners, Endorses Trump“ (deutsche Bearbeitung jw).