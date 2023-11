Bohrer für Rettung kaputt: Drama um eingeschlossene Bauarbeiter dauert an

Das Drama um seit knapp zwei Wochen in einem eingestürzten Straßentunnel eingeschlossene Bauarbeiter in Indien dauert an: Nach einem erneuten Rückschlag bei dem Versuch, sich horizontal einen Weg zu den 41 Eingeschlossenen zu bahnen, arbeiteten die Bergungsmannschaften am Samstag wieder mit Hochdruck auch an anderen Lösungen.

Am Freitag waren die Rettungsteams bei ihren Bohrarbeiten durch die Trümmer des eingestürzten Tunnels erneut auf Hindernisse gestoßen: Nur neun Meter vor dem Durchbruch zu den eingeschlossenen Männern stieß der riesige Spezialbohrer auf dicke Metallträger und verschüttete Baufahrzeuge.

Laut dem australischen Tunnelexperten Arnold Dix, der die Arbeiten vor Ort unterstützt, lässt sich der Bohrer nicht mehr reparieren. Nun werde er erst einmal geborgen. Die Retter hofften aber immer noch, die Bauarbeiter mit Hilfe eines engen Stahlrohrs als Rettungstunnel bergen zu können.

Arbeit an Alternativen

Gleichzeitig brachten andere Teams einen schweren Erdbagger auf den bewaldeten Hügel über dem Tunnel, um einen knapp 90 Meter tiefen Schacht zu den Eingeschlossenen zu bohren, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete. Die Arbeiten über den Köpfen der 41 Bauarbeiter sind allerdings komplex und gefährlich.

Zudem wurde begonnen, vom anderen Ende des Tunnels einen neuen Rettungsschacht zu graben. Mit geschätzt 480 Metern wäre diese Strecke jedoch deutlich länger als die beiden anderen Optionen.

Der Regierungschef des Himalaya-Bundesstaats Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, betonte am Samstag, Behörden und internationale Experten arbeiteten an allen Optionen. In jedem Fall „werden wir bald in der Lage sein, unsere Brüder sicher zu bergen“, erklärte er in Online-Medien. (afp)