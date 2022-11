Bolsonaro-Anhänger protestieren weiter gegen möglichen Wahlbetrug

Die meisten Medien schweigen über die neuesten Großproteste der Bolsonaro-Anhänger in mehreren Städten Brasiliens. Sie halten Wahlbetrug für möglich – und bitten das Militär um Hilfe.

Die Wahlbehörden erklärten Lula da Silva nach der Stichwahl der Präsidentschaftswahl am Sonntag (30. Oktober) mit 50,9 Prozent der Stimmen zum knappen Sieger. Seitdem versammeln sich Tausende Anhänger des vermeintlich besiegten Jair Bolsonaro immer wieder zu größeren Protestaktionen auf den Straßen des südamerikanischen Landes.

Viele von ihnen vermuten aufgrund des knappen Wahlausgangs Wahlbetrug – ähnlich wie ihn viele auch bei der Präsidentschaftswahl 2020 in den USA vermuten.

Auf zahlreichen neuen Videos sind Menschenmassen mit brasilianischen Flaggen zu sehen, die am Sonntag, 6. November, gegen den Ausgang der Wahl protestierten. Manche halten Schilder mit der Aufschrift „Brazil was stolen“ (Brasilien wurde gestohlen) hoch.

The 7th day of protests in Brazil.

The quietest protest in the world? Censorship in Brazil is at all time high. Can't mention election fraud

