Britische Regierung will gemeinsame geschlechtsneutrale Toiletten verbieten

„Längere gemeinsame Warteschlangen, geringere Auswahl und die Einschränkung der Privatsphäre und Würde aller“. Das sind die Gründe, warum die britische Ministerin für Frauen und Gleichstellung eine Regeländerung anstrebt, die geschlechtsneutrale Toiletten verbietet.

Großbritanniens Regierung hat am Sonntag eine Konsultation zu den Plänen gestartet, geschlechtsneutrale Toiletten in England zu verbieten. Kemi Badenoch, Ministerin für Frauen und Gleichstellung, hat die geplante Regeländerung angekündigt. Dabei hat sie erklärt, dass die Vorschläge „sicherstellen werden, dass jedes neue Gebäude in England über getrennte Toiletten für Männer und Frauen oder Unisex-Toiletten verfügen muss“.

Das Ministerium für Gleichstellung, Wohnungsbau und Kommunen erklärte, es ändere die Regeln, weil die zunehmende Umwandlung öffentlicher Toiletten in geschlechtsneutrale Einrichtungen zu „längeren gemeinsamen Warteschlangen, geringerer Auswahl und einer Einschränkung der Privatsphäre und der Würde aller“ geführt habe. Frauen und ältere Menschen hätten zudem das Gefühl gehabt, dass sie ungerechtfertigt benachteiligt würden.

Laut dem Entwurf eines Leitfadens (PDF) werden die Bauvorschriften dahingehend geändert, dass neue oder neu renovierte Nichtwohngebäude entweder getrennte Männer- und Frauentoiletten oder vollständig geschlossene Universaltoiletten oder beides vorsehen müssen, wenn sie über genügend Platz verfügen. „Gemischtgeschlechtliche Gemeinschaftsanlagen sind keine Option, es sei denn, der Platzmangel lässt nur eine einzige Toilette zu“, so das Ministerium in einer Pressemitteilung.

Unterscheidung zwischen Unisex- und geschlechtsneutralen Toiletten

Wie aus einem Artikel vom „Telegraph“ hervorgeht, versuchte Kemi Badenoch zwischen Folgendem zu unterscheiden: einer Unisex-Toilette, die ihrer Meinung nach „einem Badezimmer in einem Einfamilienhaus ähnelt“ – vollständig umschlossen und von innen verschließbar –, und geschlechtsneutralen Toiletten, in denen sich Männer und Frauen im selben Raum aufhalten und dieselben Toiletten und Waschmöglichkeiten nutzen.

Der Versuch bestimmter Organisationen, „das biologische Geschlecht neu zu definieren“, habe zu zahlreichen Fällen geführt, in denen sie Männer- und Frauentoiletten durch geschlechtsneutrale Einrichtungen ersetzt hätten, erklärte die Ministerin.

Sie verwies dabei auf jüngste Berichte, wonach einige Schülerinnen die Schule geschwänzt oder sich Infektionen zugezogen hatten, weil sie sich aus Angst vor geschlechtsneutralen Toiletten in Schulen den ganzen Tag weigern würden, zu urinieren.

„Frauen sollten exklusiven Zugang zu öffentlichen Toiletten haben, die speziell für sie reserviert sind. Männer sollten das gleiche Recht haben“, schrieb Badenoch. Darüber hinaus müssten „Frauentoiletten über Kabinen verfügen, während Männertoiletten über Pissoirs verfügen können“. Auch Transgender-Personen sollten laut Badenoch eine Privatsphäre haben. „Das Schild an der Tür sollte klar und deutlich sagen, was sie zu erwarten haben“, so die konservative Politikerin.

Ausnahme: Schulen, Gefängnisse oder Toiletten in Einzelzimmern für Wohnzwecke

Die Anforderung gelte jedoch nicht für Schulen, Gefängnisse oder Toiletten in Einzelzimmern für Wohnzwecke, heißt es in dem Entwurf der Leitlinien. Dem Konsultationspapier zufolge sind Schulen und Zellenunterkünfte in Haftanstalten ausgenommen, da es sich um Gebäudetypen handelt, in denen eine zusätzliche Überwachung erforderlich ist.

Die Regierung erklärte, dass Schulen ausgenommen sind, weil die bestehenden Vorschriften bereits vorschreiben, dass sie Toiletten für Männer und Frauen bereitstellen müssen.

Nach der gesetzlichen Verordnung über Schulgebäude (England) 2012 und der Verordnung über Bildung (Standards für unabhängige Schulen) 2014 müssen Schulen getrennte Toiletten für Jungen und Mädchen ab acht Jahren bereitstellen. Es sei denn, die Einrichtung ist jeweils für eine Person bestimmt und kann von innen verschlossen werden.

Frühere Konsultation ergab: Toilettenangebot für Frauen reduziert

Die Vorbereitungen der Gespräche über die geplante Vorschrift dauerten ein Jahr. Im Zuge einer früheren Konsultation, bei der mehr als 17.500 Antworten eingingen, erklärte Frau Badenoch im Juli 2022 vor dem Parlament, dass geschlechtsneutrale Toiletten Frauen erheblich benachteiligen würden.

„Während Männer sowohl die Kabinen als auch die Pissoirs benutzen können, können Frauen nur erstere benutzen.“ Dies reduziere das Toilettenangebot für Frauen. „Frauen brauchen auch aufgrund ihrer besonderen biologischen, gesundheitlichen und sanitären Bedürfnisse sichere Räume (z. B. müssen Frauen, die menstruieren, schwanger sind oder sich in den Wechseljahren befinden, häufiger auf die Toilette gehen). Außerdem fühlen sich Frauen in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen wahrscheinlich weniger wohl“, sagte Ministerin Badenoch damals.

In einem Kommentar auf X – ehemals Twitter – erklärte Sex Matters, eine Kampagnengruppe, die sich für geschlechtergetrennte Räume einsetzt, dass „die Privatsphäre von Frauen beim Waschen, Umziehen und Benutzen der Toilette […] unverzichtbar ist“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Government Launches Toilet Consultation on Banning Shared Gender-Neutral Loo“ (redaktionelle Bearbeitung il)