China: Gericht bestätigt Todesurteil gegen Kanadier

In Peking steht ein chinesischer Soldat vor einem Gericht Wache. Foto: PETER PARKS/AFP via Getty Images

Ein chinesisches Gericht hat am Dienstag das Todesurteil gegen einen Kanadier wegen Drogenschmuggels bestätigt.

„Die im ersten Prozess ermittelten Fakten waren klar, die Beweise glaubwürdig und ausreichend, die Verurteilung akkurat, das Urteil angemessen und der Ablauf des Verfahrens rechtmäßig“, erklärte das Oberste Volksgericht in der Provinz Liaoning und wies den Berufungsantrag zurück. Der Prozess gehört zu einer Reihe von Gerichtsverfahren, die die Beziehungen zwischen China und Kanada erheblich belasten.

Robert Lloyd Schellenberg war Ende 2018 zunächst zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Nach der Verschärfung der diplomatischen Spannungen zwischen Ottawa und Peking wegen der Festnahme der Huawei-Spitzenmanagerin Meng Wanzhou wurde das Hafturteil im Januar 2019 in ein Todesurteil umgewandelt.

Die Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen war auf Betreiben der USA bei einer Zwischenlandung im kanadischen Vancouver am 1. Dezember 2018 festgesetzt worden. Washington wirft ihr Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung an die USA. Vor einer Woche begann in Kanada die letzte Runde von Anhörungen in dem Auslieferungsverfahren.

Für Mittwoch wird nach Angaben des kanadischen Botschafters in China ein Urteil im Fall Michael Spavor erwartet. Der Geschäftsmann ist einer von zwei Kanadiern, die kurz nach der Festnahme Mengs unter dem Vorwurf der Spionage in China festgenommen wurden. Die Festnahmen wurden als Vergeltungsmaßnahme für die Inhaftierung Mengs gewertet und als Druckmittel gegen die Regierung in Ottawa. (afp)

