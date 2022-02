Dänemark stärkt militärische Einsatzbereitschaft

Dänemark verstärkt angesichts des Ukraine-Konflikts seine militärische Einsatzbereitschaft. Das Kampfbataillon, das der Nato zur Verfügung stehe, solle künftig in „einem bis fünf Tagen“ mobilisiert werden können, kündigte das Verteidigungsministerium in Kopenhagen am Dienstag an. Bislang hatte diese Frist 30 Tage betragen.

Das Verteidigungsministerium begründete die Maßnahme mit dem „inakzeptablen militärischen Druck“, den Russland auf die Ukraine ausübe. Das aus 700 bis 800 Soldaten bestehende Kampfbataillon soll in Slagelse, 90 Kilometer westlich von Kopenhagen, Stellung beziehen. Falls nötig, könnten auch zwei Kampfjets vom Typ F-16 auf Bornholm stationiert werden, hieß es.

Derzeit bestehe keine „verstärkte Bedrohung“ gegen Dänemark oder Bornholm, sagte Armee-Chef Flemming Lentfer der Nachrichtenagentur Ritzau. Doch würden die militärischen Einsatzfähigkeiten gestärkt, um bei Bedarf „schneller antworten“ zu können. Dänemark hatte bereits im vergangenen Sommer F-16-Jets zur Ostsee-Insel Bornholm entsandt, nachdem russische Flugzeuge den dänischen Luftraum verletzt hatten.

Zur Verstärkung der Nato-Präsenz in Osteuropa hatte Dänemark im Januar eine Fregatte in die Ostsee auslaufen lassen und vier F-16-Jets in Litauen stationiert. Dänemark ist ferner zur Lieferung von Militärmaterial an die Ukraine bereit und kündigte vergangene Woche Hilfen für das Land von rund 80 Millionen Euro jährlich an. Diese Summe kommt zu Ukraine-Hilfen von 22 Millionen Euro hinzu, welche Kopenhagen im Januar angekündigt hatte. (afp/dl)