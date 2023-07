Deutschland ist Fußball-Weltmeister – im Schlammfußball

In Finnland hat ein Team aus Brandenburg den Titel geholt. Um den Titel konkurrierten mehr als hundert Mannschaften. Bei den Männern siegte der Jugendclub Lindenau.

Am Ende siegte bei den Männern der Jugendclub Lindenau aus der gleichnamigen Stadt im Süden Brandenburgs. Die Lindenau sind Deutsche Meister im Schlammfussball.

„Die Finnen sind verrückt nach diesem Ereignis“, sagte Mitorganisator Jussi Kiiskila in der zentralfinnischen Stadt.

HYRYNSALMI (FINLAND) – The annual swamp soccer world cup saw players this weekend fight for the ball in deep quagmires, with more than 100 teams gathered in the wetlands of central Finland. https://t.co/SgTyKQwPP7 pic.twitter.com/9BoVoh2c05

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 16, 2023