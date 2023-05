„Die ganze Wahrheit von Anfang an“ – Internationaler COVID-Gipfel im EU-Parlament

​In der Zeit vom 2. bis 4. Mai geben sich in Brüssel Fachärzte und Rechtsanwälte die sprichwörtliche Klinke in die Hand – zum 3. International Covid Summit.



Im Rahmen des dritten Internationalen COVID-Gipfels findet am 3. Mai ab 9 Uhr eine Sitzung im Europäischen Parlament statt, die unter anderen von den EU-Parlamentariern Christine Anderson, Cristian Terheș, Ivan Vilibor Sinčić, Francesca Donato und Mislav Kolakušić moderiert wird. Einige dieser Abgeordneten erregten durch eine Pressekonferenz am 16. Februar 2022 große Aufmerksamkeit, in der sie den sofortigen Rücktritt von EU-Präsidentin Ursula von der Leyen forderten

Am Vorabend der Sitzung twitterte Anderson (AfD) zur Einstimmung vorab: „Das Interesse der #EU, der #WHO und #BigPharma an öffentlicher Gesundheit ist genauso groß, wie das Interesse der Waffenindustrie am #Weltfrieden – nämlich überhaupt nicht!“

Dabei werden neben den COVID-Impfstoffen auch rechtliche Aspekte während der Corona-Krise unter die Lupe genommen. Los geht es laut Tagesordnung mit dem Thema „COVID-19: Die ganze Wahrheit von Anfang an“.

Erfahrungen weltweit diskutieren

Der International Covid Summit wurde für Ärzte, Anwälte und Fachleute aus der ganzen Welt geschaffen, um ihre Erfahrungen mit COVID-19 zu diskutieren.

„Diese Mediziner opfern alles und arbeiten unermüdlich daran, diese Pandemie zu beenden. Der Austausch von Daten und Forschungsergebnissen aus der ganzen Welt trägt entscheidend dazu bei, wirksame Behandlungen für Covid-19 zu finden, und ist von entscheidender Bedeutung, um uns alle wieder sicher zusammenzubringen“, heißt es von den Organisatoren.

Für sie sei das Gipfeltreffen ein „unzensierter und sicherer Hafen, in dem sie ihre Ergebnisse sammeln, teilen, diskutieren und analysieren können, um sichere und wirksame Behandlungen für Covid-19 und alle damit verbundenen Komplikationen zu finden“.

Unter den Referenten findet man bekannte Mediziner und Rechtsanwälte, etwa den renommierten Pathologen Professor Dr. Arne Burkhardt (Deutschland), Dr. Ryan Cole, Dr. Robert Malone (beide USA), Professor Christian Perronne (Frankreich) und Renate Holzeisen (Italien).

„Covid 19 hat weltweit jeden getroffen und die Welt hat gemeinsam und wachsam daran gearbeitet, dieser Pandemie ein Ende zu setzen“, heißt es von den Veranstaltern, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass „die Welt endlich zur Normalität zurückkehren kann“.

Die Sitzung beginnt um 9 Uhr und kann online verfolgt werden. Hierzu muss man sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Namen einloggen. Danach kann man am Bildschirm unten links unter „Channel“ die Sprache wählen.



