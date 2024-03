Ausland Austausch von Personal auf der Raumstation

Drei US-Astronauten und russischer Kosmonaut auf ISS angekommen

Drei US-Astronauten und ein russischer Kosmonaut sind am Dienstag nach ihrer Reise durch das Weltall an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die Weltraumkapsel mit den neuen Insassen der Raumstation dockte am Dienstagvormittag an der ISS an.