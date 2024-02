Durch Krieg verschoben: Israel hält Kommunalwahl ab

Mehr als sieben Millionen Menschen sind in Israel dazu aufgerufen, von 07:00 Uhr (Ortszeit) bis 22:00 Uhr die Gemeinderäte in den meisten Teilen Israels, in jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, Jerusalem und Teilen der annektierten Golanhöhen zu wählen.

Soldaten hatten bereits in der vergangenen Woche ihre Stimmen in speziellen Wahllokalen abgegeben, die in Armeelagern im Gazastreifen eingerichtet worden waren.

In Städten und Dörfern, die an den Gazastreifen oder den Libanon grenzen, wo die mit der Hamas verbündete Hisbollah-Miliz seit Beginn des Krieges im Gazastreifen fast täglich Raketen auf Israel abfeuert, wurde die ursprünglich für den 31. Oktober angesetzte Wahl auf November des laufenden Jahres verschoben. Fast 150.000 Israelis wurden durch Kämpfe in diesen Gebieten vertrieben.

Die Wahlen waren nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verschoben wurden. Die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl werden für Dienstag erwartet. Sofern nötig findet am 10. März eine Stichwahl statt. (afp)