Ecuadors Ex-Vizepräsident nach Festnahme ins Krankenhaus gebracht

Ecuadors früherer Vizepräsident Jorge Glas ist nach seiner Festnahme in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er habe sich geweigert, das Gefängnisessen zu sich zu nehmen und sei daraufhin in die Klinik gebracht worden, teilte die Gefängnisbehörde des südamerikanischen Landes am Montag mit.

Der 54-Jährige befinde sich in einem stabilen Zustand. Er sei in einem Marinekrankenhaus in Guayaquil. Glas solle unter Beobachtung bleiben, ehe er ins Gefängnis zurückgebracht werde.

Ecuadorianische Spezialeinheiten hatten am Freitag die mexikanische Botschaft in Quito gestürmt und den der Korruption verdächtigten Glas festgenommen. Der Vorfall löste international Kritik aus, Mexiko kappte seine diplomatischen Beziehungen zu Ecuador.

Der Odebrecht-Skandal

Jorge Glas, der ehemalige Vizepräsident von Ecuador, ist in den Odebrecht-Skandal verwickelt. Glas war von 2013 bis 2017 Vizepräsident unter dem damaligen linksgerichteten Präsidenten Rafael Correa. Er wurde 2017 wegen Korruption im Kontext des Odebrecht-Skandales zu 6 Jahren Haft verurteilt.

Der Konzern Odebrecht soll mehr als 35 Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern in Ecuador gezahlt haben, um Bauaufträge zu erhalten.

Im Dezember 2023 suchte Glas Zuflucht in der mexikanischen Botschaft in Ecuador, nachdem ein neuer Haftbefehl gegen ihn wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit Geldern für den Wiederaufbau nach einem Erdbeben 2015 erlassen worden war. Sein Asylantrag wurde am 5. April formell anerkannt.

Nach mexikanischen Angaben wurde Glas „nach einer gründlichen Analyse“ politisches Asyl gewährt. Der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa kritisierte den Schritt hingegen als „illegale Handlung“.

Auch Mexiko ist in den Odebrecht-Skandal verwickelt, es ist der größte Korruptionsskandal in der Geschichte des Landes. So soll der ehemalige mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto die Annahme und Weiterverteilung von Bestechungsgeldern von Odebrecht angeordnet haben. Im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Ländern ist bislang jedoch kein mexikanischer Beamter oder Politiker im Odebrecht-Skandal verurteilt worden. (afp/red)