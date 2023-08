Ehemalige Tuareg-Rebellen berichten von Angriff durch Wagner-Söldner und Armee in Mali

Der UN-Sicherheitsrat hat entschieden, die Minusma-Mission in Mali zum Jahresende zu beenden. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Wagner-Söldner in Afrika

Frühere Tuareg-Rebellen sind im Norden Malis von der russischen Söldnertruppe Wagner angegriffen wurden. Laut ihren angaben gab es eine „eine komplexe Attacke“ der malischen Armee und der Wagner-Truppe.

Ehemalige Tuareg-Rebellen sind eigenen Angaben zufolge im Norden Malis von Mitgliedern der russischen Söldnergruppe Wagner angegriffen worden.

Wie das von Tuareg dominierte Bündnis Koordination der Bewegungen des Azawad (CMA) am 11. August in Onlinemedien mitteilte, wehrten seine Kämpfer in der Stadt Ber im Norden der Region Timbuktu „eine komplexe Attacke“ der malischen Armee und der Wagner-Truppe ab.

Ein Sprecher der CMA nannte den Angriff einen „Verstoß gegen Sicherheitsvereinbarungen“. Die malische Armee erklärte, sie habe einen „versuchten Angriff“ auf ihre Stellungen abgewehrt. Sie machte „Terroristen“ für den Vorfall verantwortlich.

Am Donnerstag hatten die ehemaligen Tuareg-Rebellen angekündigt, aus „Sicherheitsgründen“ alle ihre Vertreter aus Malis Hauptstadt Bamako abzuziehen.

Das von Tuareg dominierte Bündnis CMA strebt die Unabhängigkeit vom malischen Staat an und kontrolliert weite Gebiete im Norden des Landes. 2015 hatte es gemeinsam mit anderen Parteien mit der malischen Regierung ein Friedensabkommen geschlossen.

Das westafrikanische Land befindet sich seit einem Putsch im August 2020 unter Militärherrschaft. Die Machthaber werden unter anderem von der russischen Wagner-Gruppe geschützt. (afp)