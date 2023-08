Elon Musk geht gegen Unternehmen vor, die Social-Media-Posts von Mitarbeitern bestrafen

Foto: Joel Saget / AFP via Getty Images

Elon Musk auf der Messe für Technologie-Start-ups und Innovation Vivatech auf dem Messegelände Porte de Versailles in Paris am 16. Juni 2023. Foto: Joel Saget / AFP via Getty Images

Elon Musk, Wirtschaftsmagnat und Eigentümer von X, früher bekannt als Twitter, hat sich gegen Unternehmen gewandt, die ihre Mitarbeiter „auf unfaire Weise“ für ihre Ansichten in den sozialen Medien bestrafen. Personen, die konservativere Ansichten vertraten, wurden mit Kündigungen oder sogar Entlassungen bestraft.

„Wenn Sie unfair von Ihrem Arbeitgeber behandelt wurden, weil Sie etwas auf dieser Plattform gepostet oder gelikt haben, werden wir Ihre Anwaltskosten übernehmen“, schrieb Musk am 5. August in einem Post. „Keine Begrenzung. Bitte lassen Sie es uns wissen […] und wir werden nicht nur klagen, es wird extrem laut sein und wir werden auch gegen die Vorstände der Unternehmen vorgehen.“

Entlassungen wegen Social-Media weit verbreitet

NASCAR hat gerade den Fahrer Noah Gragson suspendiert, weil er ein Meme über George Floyd „geliked“ hatte, dessen Tod durch die Polizei im Jahr 2020 in den USA landesweite Proteste und Unruhen auslöste.

Die PR-Managerin Justine Sacco wurde 2013 vom Dienst suspendiert und entlassen, nachdem sie vor einem Flug nach Südafrika einen als unangemessen empfundenen Kommentar über Aids gepostet hatte.

Im Februar 2021 machte die „Cancel Culture“ Schlagzeilen, als Disneys „Mandalorian“-Darstellerin Gina Carano wegen eines von ihr geteilten Social-Media-Posts aus ihrer Rolle in der Serie entlassen wurde. In dem Post verglich sie die Erfahrungen von Konservativen in den USA mit denen von Juden im Deutschland der Nazizeit.

Ihre Entlassung durch Lucasfilm erfolgte, nachdem ein Beitrag der Schauspielerin, den sie auf einem anderen Social-Media-Konto geteilt hatte, eine Kontroverse unter hauptsächlich linken Personen und Medien ausgelöst hatte. Die „Star Wars“-Gruppe bezeichnete Caranos „Social-Media-Posts, in denen Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität verunglimpft werden“, als „abscheulich und inakzeptabel“.

Carano, die nach der Kontroverse von der United Talent Agency fallen gelassen wurde, kündigte daraufhin ein neues Filmprojekt und eine Partnerschaft mit dem konservativen US-Medium „The Daily Wire“ an, das von dem politischen Kommentator und Medienmoderator Ben Shapiro gegründet wurde. Sie reagierte schnell auf Musks Beitrag.

„Ich denke, ich bin qualifiziert“, schrieb sie mit einem Smiley-Emoji-Gesicht.

Prominente, die ohne entsprechende Social-Media-Posts entlassen wurden

Aber Carano ist nicht die einzige Berühmtheit, die von den progressiveren Kreisen entlassen wurde, viele von ihnen wurden ohne einen Beitrag auf einer Social-Media-Plattform in Verlegenheit gebracht.

Als der Schauspieler Chris Pratt im Oktober 2020 nicht mit sechs seiner „Avengers“-Kollegen an einer virtuellen Spendenaktion für den damaligen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden teilnahm, forderten einige in den sozialen Medien, darunter die Drehbuchautorin Amy Berg, seine Entlassung.

Anfang des Jahres erregte der Schauspieler Vince Vaughn abseits seiner üblichen Bewunderung als Filmstar Aufmerksamkeit, als er bei den College-Football-Playoffs in New Orleans gefilmt wurde, wie er sich freundlich mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dessen Frau Melania unterhielt. Die Interaktion veranlasste einige Twitter-Nutzer zu kommentieren, dass sie sich seine Filme nicht mehr ansehen würden.

Die britische Schriftstellerin und „Harry Potter“-Schöpferin J.K. Rowling wird für ihre offenen Äußerungen zu Transgender-Themen in den sozialen Medien und darüber hinaus ständig kritisiert.

Im Juni nahm die Philanthropin kein Blatt vor den Mund, als sie öffentlich erklärte, dass Menschen das Recht hätten, den in der heutigen Gesellschaft immer häufiger verwendeten Trans-Jargon abzulehnen. Sie äußerte sich auf Twitter, nachdem Musk gesagt hatte, dass die Begriffe „cis“ und „cisgender“ von dem Social-Media-Unternehmen als Schimpfwörter betrachtet würden.

„Cis‘ ist eine ideologische Sprache, die den Glauben an das unbeweisbare Konzept der Geschlechtsidentität ausdrückt“, schrieb Rowling am Mittwoch. „Ihr habt das Recht, an unbeweisbare Wesenheiten zu glauben […] aber der Rest von uns hat das Recht, anderer Meinung zu sein und sich zu weigern, euren Jargon zu übernehmen.“

Die Begriffe „cis“ und „cisgeschlechtlich“ beziehen sich auf Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem Geburtsgeschlecht übereinstimmt. Transgender-Personen verwenden diese Begriffe, um sich auf Nicht-Transgender zu beziehen.

Rowling hat sich in der Vergangenheit immer wieder zur Transgender-Bewegung geäußert und sogar Morddrohungen gegen sich und ihre Familie erhalten.

Im März dieses Jahres sprach sie sich in dem Podcast „The Witch Trials of J.K. Rowling“ gegen das medizinische Establishment und die woke Linke aus, die kleinen Kindern Geschlechter-Theorien aufzwingen.

„Wir sind Zeugen eines der schlimmsten medizinischen Skandale des letzten Jahrhunderts“, sagte Rowling. „Diejenigen, die es hätten besser wissen müssen – die Ärzte und diejenigen, die zweifellos applaudiert haben –, schaffen ein Klima, in dem diejenigen, die versuchen, auf die Missstände aufmerksam zu machen, eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht werden.“

Linke Prominente werden eher nicht kritisiert

Laut einem Artikel von Christian Toto, Moderator des Podcasts „The Hollywood in Toto“, in „The Daily Wire“, scheinen viele linksgerichtete Prominente, die kontroverse Aussagen oder Beiträge in den sozialen Medien machen, eher unbemerkt zu bleiben.

Toto zitiert Caranos ehemaligen „Mandalorian“-Co-Star Pedro Pascal, der keine offensichtlichen Konsequenzen für seinen Vergleich von Donald Trump-Anhängern mit Nazis in einem Social-Media-Post vom November 2020 erhielt, den er schließlich löschte.

„Pascal ist natürlich der Star der Show, aber niemand wird einen liberalen Prominenten dafür bestrafen, dass er Präsident Trump oder seine Unterstützer angreift, selbst wenn es auf die grausamste Art und Weise geschieht“, sagte Toto The Epoch Times. „Selbst ‚Saturday Night Live‘ [eine US-Late-Night-Comedy-Show] hat einmal Trump-Wähler mit Nazis und KKK-Mitgliedern verglichen und niemand hat mit der Wimper gezuckt.“

In seinem Beitrag für „The Daily Wire“ wies Toto auch darauf hin, dass „viele Menschen grausame Nachrichten voller Drohungen veröffentlichen und nie von ihren Arbeitgebern bestraft werden“.

„Sie werden oft von Liberalen geteilt“, fügte er hinzu und merkte an, dass die früheren Eigentümer von Twitter progressive Stimmen bevorzugten, während sie rechte Ansichten bestraften.

„Die Twitter-Akten haben diese Realität bestätigt“, fuhr er fort.

Die meisten Social-Media-Plattformen seien nach wie vor eher links orientiert, so Toto, weshalb liberale Prominente in ihren Kommentaren nicht von Angriffen auf Andersdenkende betroffen seien.

Ein Beispiel: Bette Midler ist trotz ihrer Kommentare, in denen sie den republikanischen Senator Rand Paul angriff, weiterhin bei Disney+ beschäftigt.

X hat bereits erste rechtliche Schritte eingeleitet

In Bezug auf Twitter, das jetzt unter dem Namen X bekannt ist, wurde letzte Woche eine Klage gegen eine gemeinnützige Organisation eingereicht, der vorgeworfen wird, unrechtmäßig auf private Daten zugegriffen und Beiträge handverlesen zu haben, um eine Zunahme von Hassreden auf der von Musk geführten Social-Media-Plattform zu belegen.

In der Klage, die beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde, behauptet das Social-Media-Unternehmen X, dass das Center for Countering Digital Hate (CCDH, Zentrum zur Bekämpfung von digitalem Hass) durch die Veröffentlichung von Berichten über sogenannte Hassreden eine „Panikmache“ inszeniert habe, um Werbekunden von der X-Plattform zu vertreiben. CCDH ist eine britische Non-Profit-Organisation, die sogenannten Online-Hass und Desinformation untersucht.

The Epoch Times hat das CCDH um eine Stellungnahme gebeten.

Musk hat seinerseits versprochen, für das Recht auf freie Meinungsäußerung zu kämpfen – sowohl für seine Plattform als auch für diejenigen, die sie nutzen.

Ein Ziel, das laut Toto recht hochgesteckt ist.

„Ich denke, er hat sich zu viel vorgenommen, aber wenn er öffentlich gegen ungerechte Entlassungen aufgrund von Nachrichten in den sozialen Medien kämpft, könnte das einige Unternehmen davon abhalten, Mitarbeiter aus ähnlichen, ungerechten Gründen zu entlassen“, so Toto. „Ein Sieg in der Öffentlichkeit könnte sich auf die Art und Weise auswirken, wie wir die Debatte in der Öffentlichkeit sehen, aber das Problem wird wahrscheinlich weiter bestehen.“

„Es ist schwierig, den Status quo zu ändern. Propagandajournalisten sind nicht in der Lage, sich für ihre extreme Voreingenommenheit zu schämen. Sie werden regelmäßig auf Twitter angegriffen und reagieren entweder nicht oder ignorieren die Kritik. Und sie berichten weiterhin in der gleichen verzerrten Weise“, fügte Toto hinzu. „Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die Giganten der sozialen Medien. Wie viele Geschichten sind in den neuen Medien über die aggressive Zensur von YouTube geschrieben worden?“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Elon Musk Takes Action Against Corporations Who Punish Employees’ Social Media Posts“ (deutsche Bearbeitung jw)