EU erklärt venezolanische Botschafterin zur unerwünschten Person

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza (C) übergibt Dokumente an den französischen Botschafter Romain Nadal (L), den deutschen Botschafter Daniel Kriener (C) und den niederländischen Botschafter Robert Schuddeboom (R) vor einem privaten Treffen in Caracas am 24. Februar 2021. Foto: YURI CORTEZ / AFP über Getty Images