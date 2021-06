EU-Kommission plant „Pandemie-Notstand in der EU“ – mehr Kontrolle durch Zentralisierung

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (von links nach rechts), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi posieren für ein Foto beim G7-Gipfel in Carbis Bay am 11. Juni 2021. Foto: PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images