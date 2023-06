Moskau übergab einige Kriegsgefangene an Ungarn. Seither wird Ungarn ein „Eingreifen in den Krieg“ vorgeworfen, vor allem von der ukrainischen Politik. Was ist geschehen?



Am 9. Juni übergab Moskau elf russische Kriegsgefangene an Ungarn. Die ukrainischen Gefreiten sind teilweise Angehörige der ungarischen Minderheit in Transkarpatien. Laut einer Erklärung der Russisch-Orthodoxen Kirche ist dies eine Aktion, die mit ihrem Segen durchgeführt wurde.

All dies passierte der Meldung zufolge im Rahmen einer zwischenkirchlichen Zusammenarbeit un…