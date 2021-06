Ex-Polizist Chauvin wegen Tötung Floyds zu mehr als 22 Jahren Haft verurteilt

Eine kleine Gruppe von Menschen versammelt sich zu einer Mahnwache zum einjährigen Jahrestag der Ermordung von George Floyd auf dem Lafayette Square in der Nähe des Weißen Hauses am 25. Mai 2021 in Washington, DC. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images

Wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd ist der frühere US-Polizist Derek Chauvin verurteilt worden. Richter Peter Cahill verkündete in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota das Strafmaß gegen den 45-Jährigen.

Der frühere US-Polizist Derek Chauvin ist wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd zu 22 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Richter Peter Cahill verhängte am Freitag in Minneapolis ein Strafmaß von 22 Jahre und sechs Monate Haft gegen den 45-Jährigen wegen Mordes zweiten Grades.

Chauvins Anwalt kündigte an das Geschworenenurteil vom April annullieren zu lassen. Das Geschworenengericht allein entscheidet per einfacher Mehrheit über Schuld oder Unschuld. Es plädierte auf „schuldig“. Mit dem Richter zusammen wurde dann das Strafmaß bestimmt.

Mit dem Strafmaß blieb Richter Cahill unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von 30 Jahren. Es lag aber auch weit über dem Antrag der Verteidigung einer Haftentlassung auf Bewährung.

Unmittelbar vor Verkündung des Strafmaßes ergriff Chauvin kurz das Wort. „Ich will der Familie Floyd mein Beileid aussprechen.“ Er hoffe, die Familie werde „Frieden“ finden, sagte der Verurteilte. Mehr könne er wegen „zusätzlicher rechtlicher Angelegenheiten“ nicht sagen.

Der Richter betonte, das Strafmaß fuße nicht auf „Emotionen“, „Empathie“ oder dem Druck der „öffentlichen Meinung“, sondern auf einer „rechtlichen Analyse“ der Tat. Er wolle auch keine „Botschaften“ aussenden, sagte Cahill mit Blick auf das politisch aufgeladene Verfahren.

„22,5 Jahre!“, schrieb der Anwalt der Familie Floyd, Ben Crump, im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Dieses historische Urteil bringt die Familie Floyd und unsere Nation der Heilung einen Schritt näher.“ Zudem sprach er von einem „historischen Urteil“.

Chauvins Mutter beteuerte vor Gericht, ihr Sohn sei unschuldig. „Mein Sohn ist ein guter Mann“, sagte Carolyn Pawlenty mit bebender Stimme. „Ich habe immer an deine Unschuld geglaubt und werde dabei nie ins Wanken geraten.“

Präsident Biden betonte, er kenne „nicht alle Umstände“, die bei dem Strafmaß berücksichtigt worden seien. Die Strafe erscheine ihm aber „angemessen“.

Floyds Tod am 25. Mai 2020 hatte international für Empörung gesorgt und in den USA landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze ausgelöst. Chauvin hatte dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenen 46-Jährigen in Minneapolis rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der Schwarze wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr.

Der Vorfall löste im ganzen Land linke Demonstrationen, Unruhen und Gewalt sowie Aufrufe zur „Abschaffung der Polizei“ aus, von denen einige Kritiker sagten, dass sie in den letzten Monaten zu einem deutlichen Anstieg der Kriminalität in den großen US-Metropolen geführt haben. Minneapolis wurde nach Floyds Tod von wochenlangen Unruhen, Brandanschlägen, Plünderungen und Gewalt besonders hart getroffen. Sie verursachten Schäden in zweistelliger Millionenhöhe.

Chauvin, der während seines Prozesses nicht aussagte, sprach am Freitag nur kurz vor Gericht und sprach der Familie Floyd sein Beileid aus.

In dem Prozess sprach ein Geschworenengericht Chauvin am 20. April in allen Anklagepunkten schuldig: Mord zweiten Grades, was in Deutschland in etwa einem Totschlag in einem schweren Fall entspricht, Mord dritten Grades – eine andere Form des Totschlags – und Totschlag zweiten Grades, in Deutschland etwa fahrlässige Tötung. Auf Mord zweiten Grades steht in Minnesota eine Höchststrafe von 40 Jahren.

Die Verkündung des Strafmaßes gegen Chauvin bedeutet kein Ende der juristischen Aufarbeitung von Floyds Tod. Chauvins Anwalt will den Schuldspruch vom April annullieren lassen. Außerdem wurden neben Chauvin auch die drei anderen an Floyds Festnahme beteiligten Polizisten angeklagt, ihr Prozess ist für März geplant. Zu guter Letzt laufen Ermittlungen auf Bundesebene gegen die vier Ex-Polizisten wegen Verletzung von Floyds Bürgerrechten. (afp/er)

