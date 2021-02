Expertenanalyse: Bidens Ausgabenpläne | Glaube der Amerikaner durch Pandemie gestärkt

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Expertenanalyse: Bidens Ausgabenpläne | Große Händler melden Silberknappheit“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Staatssekretärin Kathy Boockvar tritt zurück

Die Staatssekretärin von Pennsylvania, Kathy Boockvar, ist zurückgetreten. Berichten zufolge hat ihre Abteilung es versäumt, für eine vorgeschlagene Verfassungsänderung zu werben. Die Änderung soll es Opfern von sexuellem Kindesmissbrauch leichter machen gegen ihre Missbraucher zu klagen.

Boockvar ist auch die oberste Wahlbeamtin des Staates. Während der Wahlen 2020 zog sie den Unmut vieler über die Wahlintegrität auf sich. Pennsylvanias Gouverneur versichert dennoch, ihr Rücktritt habe „nichts mit der Verwaltung der 2020-Wahl zu tun“, und verteidigte ihren Wahlprozess als „fair und genau.“

Stattdessen beschuldigt Wolf Boockvar, sie sei dafür verantwortlich gewesen die vorgeschlagene Änderung der Staatsverfassung zu bewerben.

Eine Änderung, die die Verjährungsfrist für Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch verlängern würde, um gegen ihre Missbraucher zu klagen.

Boockvar akzeptiere die Verantwortung, fügte jedoch hinzu, sie hätte erst letzte Woche von dem Fehler erfahren. Ihr Rücktritt wird diesen Freitag in Kraft treten.

Expertenanalyse: Bidens Ausgabenpläne

Präsident Biden hat vor, einen weiteren Plan vom ehemaligen Präsidenten Trump rückgängig zu machen. Diesmal geht es um die Ausgabenkürzung im Regierungshaushalt. Wir sprachen mit einem Finanzexperten über die Hintergründe von Bidens Finanzentscheidung.

Am Sonntag kündigte Präsident Biden an, er werde den Vorschlag über die Ausgabenkürzungen von seinem Amtsvorgänger rückgängig machen. Wie er über Sprecherin Pelosi mitteilte, betreffe dies 73 vorgeschlagene Änderungen. Der Betrag beläuft sich hier auf über 27 Milliarden Dollar.

Der Finanzexperte George Seay hat diesen Schritt von der Biden-Regierung erwartet.

„Dies ist überhaupt nicht überraschend. Sie wollten sowohl die Ausgaben erhöhen als auch die Steuern anheben. Das läuft alles nach dem Spielplan.“ – George Seay, Gründer und Vorsitzender, Annandale Capital.

Trump hatte am 14. Januar seinen Plan zur Ausgabenkürzung des Finanzierungsplans vorgestellt. Dieser umfasst 2,3 Billionen Dollar. Sie soll Ausgaben in Bereichen kürzen, die seine Regierung als „verschwenderisch“ einstuft. Diese Kürzungen hätten Programme wie das „Friedenskorps (Kern)“, die „Commission of Fine Arts“ und das „National Endowment for the Arts and Humanities“ betroffen.

Bidens Regierung sieht hier jedoch keine Einsparungen vor. Und das könne zu Rückschlägen führen.

„Der linksextreme Flügel der Demokratischen Partei denkt, so etwas wie ‚zu viel Geld ausgeben‘ gebe es nicht. Das ist ihre Antwort auf alles. Doch irgendwann holt das einen ein.“

Zudem stellte Biden einen Pandemie-Hilfsplan vor, der fast 2-Billionen-Dollar umfasst. Das alles, obwohl der Kongress zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr bereits einem 4-Billionen-Dollar-Hilfspaket zugestimmt hatte.

In der Hoffnung auf einen Kompromiss, haben die Republikaner im Senat einen Gegenvorschlag von 618 Milliarden Dollar vorgelegt. Seay zufolge sei Bidens Paket nicht nur ein Zeichen dafür, dass progressive Werte in finanzielle Entscheidungen einsickern, sondern auch dafür, dass hier „politische Muskeln“ ausgeübt werden.

„Was im Grunde genommen die demokratische Wählerschaft anspricht, das diktiert momentan die Leistung. Es ist also eine Art ‚Kitchen Sink‘-Ansatz. Lasst uns nicht nur die Pandemie bekämpfen und das Richtige tun. Lasst uns auch alle unsere Wähler glücklich machen, so dass wir in 2 Jahren und 4 Jahren von jetzt an gewinnen können.“ – sagt George Seay.

In der Regel seien politische Parteien auf beiden Seiten dafür anfällig. Seay merkt an, der Zinssatz, den die US-Regierung bei der Geldanleihe verwendet, sei niedrig (VE: 10-jährige Treasury-Rendite bei 1%), und das wirke wie „kostenloses Geld“ bekommen.

Aber er warnt vor den langfristigen Auswirkungen und sagt, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, unsere Schulden zu begleichen und die Regierung zu finanzieren. Er sagt, wenn die Amerikaner ihr Geld sparen, die Kreditaufnahme begrenzen und in Maßen leben, können sie den Sturm überstehen.

Protest an der Wall Street wegen Gamestop-Rausch

Dutzende New Yorker demonstrierten am Wochenende an der Wall Street. Sie forderten von Banken und Hedgefonds faires Spiel an der Börse. Um an die „Occupy Wall Street“-Märsche im Herbst des Jahres 2011 zu erinnern, nannten die Demonstranten ihren eintägigen Protest „Reoccupy Wall Street“.

Der extrem kalte Tag hier in New York City, hält diese New Yorker nicht davon ab, auf die Straße zu gehen und an der Wall Street zu protestieren. Sie fordern ein faires Spielfeld an der Börse, sowohl für große Hedgefonds und Unternehmen als auch für den kleinen Mann, der Aktien kauft.

„Hedge-Fonds sind die risikofreudigsten unter den Risikoträgern an der Wall Street. Daran gibt es keinen Zweifel. Sie leihen sich Geld und leerverkaufen dann eine Aktie, die sie Ihnen vielleicht ursprünglich verkauft haben.“ – Curtis Sliwa, CEO der Guardian Angels

„Unsere Behauptung wäre, dass dies nicht das ist, was diese Leute sagen. Es ist kein freier Markt, es ist kein gleiches Spielfeld. Es ist sehr wohl manipuliert. Und ich denke, die meisten würden dem zustimmen.“ – Gavin Wax, Veranstaltungsorganisator, NY Young Republicans.

Er bezieht sich auf Online-Firmen wie „Robinhood“, die einzelne Investoren davon abgehalten hat, Aktien von Gamestop zu kaufen.



„Ob das nun den kleinen Mann schmerzt oder nicht, der kleine Mann sollte in der Lage sein, auf eigenes Risiko in den Markt einzusteigen und das Spiel genau wie jeder andere zu spielen.“ – meint Guiddalia Emilien, Bürgermeister-Kandidatin für NYC.

Die Firma „Robinhood“ behauptet jedoch, sie müsste Aktienkäufe einschränken, um die „finanziellen Anforderungen“ der Regierung zu erfüllen. Es gab einfach so viele Leute, die die Aktie gekauft haben, dass der Preis von $17 auf über $300 gestiegen ist.

„Sie kaufen Puts und Calls – das sind hochriskante Instrumente. Das bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie einsetzen, Ihr Risiko höher wird, das Sie haben.“ – Marek M., Finanzanalyst.

Während einige der Meinung sind, dass Aktienhandels-Apps den Kleinanlegern beim Kauf von Aktien nicht in die Quere kommen sollten, mahnen sie zur Vorsicht.



„Weniger erfahrene Investoren sind sich nicht sicher, ob sie halten oder abstoßen sollen, und irgendwann werden diese Aktien wieder sinken. Sie haben nicht mehr den Wert, mit dem sie gehandelt werden.“ – Mark Szuszkiewicz, Vertreter für Finanzdienstleistungen, mark4ny.com.

Und das scheint sich jetzt schon abzuzeichnen. Der Spielstopp ist am Montag um 16:00 Uhr um über 31% gefallen. Das bedeutet, wenn Sie $10.000 auf dem Höchststand investiert haben, ist es jetzt weniger als 7.000 Dollar wert. Und einige sagen, dass einzelne Investoren vorsichtig sein sollten, was das Geld hinter der Plattform angeht, auf der der Aktienrausch begann.

„Und Reddit hat eine große Investition von Tencent. Einige Ihrer Zuschauer wissen vielleicht, dass [Tencent] ein chinesisches Unternehmen ist.“ – Marek M., Finanzanalyst.

Bis Montag war es den Investoren immer noch untersagt, die heißen Aktien zu kaufen.

Große Händler melden Silberknappheit

Nach dem Rummel um Aktien von „Gamestop“ und andere nehmen jetzt die „Reddit-Trader“ das Finanzdienstleistungs-Unternehmen „Citadel“ ins Visier. Diesmal geht es um Silber. Am Sonntag meldeten mehrere große Händler Engpässe bei Silber. Es ist ein beliebtes Ziel für Kleinanleger geworden, die Hedge-Fonds wie Citadel schaden wollen.

Der CEO von S-D Bullion sagte, dass sie allein am Freitag fast die 10-fache Menge an Silber verkauft haben, die sie normalerweise an einem ganzen Wochenende verkaufen.

Er sagte, dass sie normalerweise mindestens einen Lieferanten finden können, wenn sie darüber hinausgehen. Aber dieses Mal hätten alle „Angst vor einer Lücke bei der Marktöffnung am Sonntagabend“ gehabt.

Letzte Woche versuchten einige im Wall-Street-Bets-Forum von Reddit, Silber ins Visier zu nehmen und das durchzuführen, was ein Nutzer als „BIGGEST SHORT SQUEEZE IN THE WORLD“ bezeichnete.

Aber jetzt plädieren andere dafür, den Handel zu vermeiden, weil er Citadel zugutekommen könnte.

Am Sonntag schrieb ein Nutzer: „CITADEL IST DER 5. GRÖSSTE EIGENTÜMER VON SILBER. ES IST ZWINGEND NOTWENDIG, DASS WIR ES NICHT ‚AUSQUETSCHEN‘.“

Aber so oder so, ein Experte sagte Bloomberg, dass Reddit-Nutzer es schwer haben würden, einen Einfluss auf den Silbermarkt zu nehmen. John Feeney sagte: „Die Marktkapitalisierung von Silber ist zu groß und diejenigen in den Foren wollen typischerweise schnelle Gewinne sehen, also würde ich da nicht zu viel hineinlesen.“

Aber der Börsenmakler Peter Schiff sagt, dass die Reddit-Benutzer schlauer werden.

Er sagte: „Silberaktien sind eigentlich billig und stellen einen guten Investitionswert dar. Die Tatsache, dass einige Investoren dumm genug waren, diese Aktien leerzuverkaufen, macht ihren Handel noch besser.“

Glaube der Amerikaner durch Pandemie gestärkt

Laut einer neuen Studie hat die Viruspandemie den Glauben der Menschen gestärkt, besonders in den USA. NTD sprach mit einem Pastor darüber, warum das so ist und was es für die Spiritualität der Nation bedeuten kann.

Die Amerikaner kommen wieder in Kontakt mit ihrer Spiritualität. Eine Umfrage des Pew Research Center ergab, dass fast drei von zehn Erwachsenen in den USA sagen, dass die Pandemie ihren Glauben gestärkt habe. Etwa vier von zehn sagen, sie habe die familiären Bindungen gestärkt.

Pastor Bobby Bledsoe zufolge liegt es daran, dass sich Menschen in Zeiten der Unsicherheit auf ihren Glauben besinnen. „Wenn man seine Situation nicht mehr in der gewohnten Normalität kontrollieren kann, neigen Menschen dazu, sich auf ihr tief verwurzeltes Glaubenssystem zu besinnen.“

Laut Bledsoe, haben die Prüfungen und die Ungewissheit Christen näher zu Gott und zu ihren Familien gebracht. „Wir finden mehr Zeit zusammen als Familie, wir finden weniger Zeit, Dinge zu tun, mit denen wir normalerweise Zeit verschwenden, und nach dem Lockdown ging es uns allen so.“ – meint der Pastor.

Die Umfrage ergab auch, dass mehr Amerikaner als Menschen in anderen entwickelten Ländern angaben, dass der Ausbruch ihren religiösen Glauben gestärkt habe. Bledseo zufolge liegt das daran, dass Amerika auf jüdisch-christlichen Werten gegründet wurde und es die Religionsfreiheit schützt, im Gegensatz zu Ländern, die den Sozialismus und Kommunismus praktizieren.

Der Pastor erinnert sich an eine Zeit, in der er in Kuba gepredigt hat:

Ich bat den Übersetzer zu übersetzen, was ich über den Diktator gesagt hatte. Doch dieser wollte es nicht. Er antwortete, die Regierung hat Spione in der Kirche, wenn ich das übersetze, werden Sie abgeschoben und ich muss ins Gefängnis. Wir dürfen nicht über unseren Präsidenten, unseren Führer sprechen.“

Manche sind der Ansicht, dass der Glaube während der Pandemie sowohl positive als auch negative Auswirkungen hervorgebracht hat. Unabhängig davon ist Bledsoe überzeugt, dass alle Menschen eine tief verwurzelte Verbindung zu einer höheren Macht haben.

Der Pastor sagt, er könne sich vorstellen, dass die Kirche verfolgt wird, wenn sie sich staatlichen Vorschriften widersetzt. Aber das sei auch ihre größte Stunde.

„Ich glaube, dass die Kirche des Menschen vielleicht in Schwierigkeiten ist, aber nicht die Kirche Gottes. Menschen, die einer Kirche angehören, die von Persönlichkeitskult oder Ruhm abhängig ist… vielleicht sind diese Kirchen in Schwierigkeiten. Aber ich glaube wirklich, dass Gott mit seiner Kirche noch nicht fertig ist, und dann wird Gott den Standard anheben. Sie werden die größte Stunde sehen, die die Kirche je gesehen hat, und ich glaube, die Menschen werden in Scharen auf das reagieren, was Gott schafft.“ – Bobby Bledsoe, Pastor.

Ein Bundesberufungsgericht hat die Begrenzung der Kirchenbesucher aufgrund der Corona-Pandemie in einer Stadt in Kalifornien aufgehoben. Beschränkungen für Gottesdienste in Gebieten, die schwer von der Pandemie betroffen sind, sind weiter aktiv.