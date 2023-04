Flughafen Toronto: Diebe erbeuten Gold im Millionenwert

Waren es Profis oder Gelegenheitsdiebe, die hier am Werk waren? Auf jeden Fall fehlen nun 1,6 Tonnen Gold.



Unbekannte Diebe haben nach Angaben der kanadischen Polizei auf dem Flughafen von Toronto Gold und andere Gegenstände im Wert von mehr als 20 Millionen kanadischen Dollar (13,5 Millionen Euro) gestohlen. Die wertvolle Fracht sei am Montagabend per Flugzeug am Flughafen Toronto angekommen, ausgeladen und in ein „sicheres“ Lager gebracht worden, sagte der örtliche Polizeivertreter Stephen Duivesteyn am Donnerstag. Kurz darauf sei sie verschwunden.

Der Container sei „mit illegalen Mitteln aus dem Lagerraum entfernt“ worden, sagte Duivesteyn. Zum genauen Tathergang machte er zunächst keine Angaben. Auch zu Spekulationen, wer hinter dem Diebstahl stehen könnte, äußerte er sich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, ob Profis am Werk gewesen seien oder Gelegenheitsdiebe, sagte Duivesteyn. Die Polizei ermittle in alle Richtungen.

Nach Informationen der Lokalzeitung „Toronto Sun“ hatte die Diebe allein über 1,6 Tonnen Gold erbeutet – deren Wert entspricht weit mehr als den von den Behörden angegebenen 20 Millionen kanadischen Dollar. Wie die Zeitung unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete, vermuten die Behörden kriminelle Banden aus der Region hinter der Tat. (afp)