Französische Soldaten und Feuerwehrleute gegen Impfpflicht

In Frankreich wurde die Impfpflicht von Beschäftigten im Gesundheitswesen auf andere Berufsgruppen erweitert. Da der Stichtag für die Impfpflicht immer näher rückt, sprechen sich einige Militärangehörige und Feuerwehrleute dagegen aus.

In Frankreich wird nach dem 15. September allen ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen das Gehalt gestrichen. Ihnen droht die Entlassung. Und sie sind nicht die einzigen, die mit der Impfpflicht konfrontiert sind.

Mehr als 200.000 französische Militärangehörige müssen sich bis zum gleichen Stichtag impfen lassen. Einige zögern jedoch, dies zu tun, und sprechen sich offen gegen das Mandat aus.

Alexandre Juving-Brunet ist ein Ex-Offizier des militärischen Geheimdienstes und er hält die Impfpflicht für ungerechtfertigt. Er ist einer der Soldaten, die ihre Kollegen auffordern, ihre Entscheidung genau zu überdenken:

Militärangehörige können in bestimmten Fällen zu einer Impfung verpflichtet werden, z. B. wenn eine lebensbedrohliche Situation vorliegt. Bei uns sterben nur 0,03 % der Menschen an COVID-19, also ist das ein bisschen riskant. Wir haben es hier mit einer politischen Agenda zur Durchsetzung des Impfstoffs zu tun, nicht mit einer Sicherheitsmaßnahme, die auf gesundem Menschenverstand und Logik beruht.” – Alexandre Juving Brunet, Reservist.