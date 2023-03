Gabriel Robin: „Das französische politische System befindet sich im Endstadium“

Foto: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Eine Barrikade am 24. März 2023 vor dem Zugang zum Erdöldepot von Frontignan. Bei den Zusammenstößen zwischen Demonstranten und französischen Sicherheitskräften kam es am 23. März zu den bislang schwersten Ausschreitungen während der dreimonatigen Revolte gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Foto: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

„Wenn man sieht, wie die Antifas, die schwarzen Blöcke, die Anarchisten ständig alles zerschlagen, ist das für die Mehrheit unserer Landsleute unerträglich“, sagt der französische Jurist Gabriel Robin. Die Situation könnte sich für Emmanuel Macron als sehr gefährlich erweisen. Ein Interview der französischen Epoch Times.

Frankreichs Politik befindet sich in einer massiven Krise. Macron sollte sich auch darum kümmern, dass die Mittelschicht immer mehr verarmt, meint der Jurist Gabriel Robin. Sein Land sieht er in vielen Fragen sehr gespalten – bei der Einwanderung, gesellschaftlichen Fragen, Besteuerungen und anderem.

Leider seien diejenigen, die sich an der Regierung halten, ein reformistischer, sozialdemokratischer Block in der Mitte. Auf der anderen Seite stünde eine extreme Linke, die sich dank der Gewerkschaftsbewegung, die in den großen Unternehmen oder im öffentlichen Dienst sehr stark verankert ist, halten kann.

Im Gespräch mit der Epoch Times Frankreich analysiert er die aktuelle Lage nach dem Durchdrücken der Rentenreform.

Robin schreibt für zahlreiche Zeitungen und ist Mitautor des politikwissenschaftlichen Essays „Le non du peuple“ (Das Nein des Volkes), der im Verlag Editions du Cerf erschienen ist.

Was ist Ihre Meinung zu dieser Rentenreform? War sie notwendig?

Ich denke in der Tat, dass es notwendig ist, den Generationenpakt neu zu begründen, da die umlagefinanzierte Rente, so wie sie konzipiert wurde, immer schwieriger zu finanzieren und zu rechtfertigen ist, weil die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung abnimmt. In den 1960er-Jahren kamen auf einen Rentner vier Erwerbstätige. Heute sind es eher 1,7 Erwerbstätige pro Rentner.

Man sieht übrigens, dass das Renteneintrittsalter in vielen europäischen Nachbarländern wie Italien oder Deutschland nach hinten verschoben wurde.

War die Reform, so wie sie von Emmanuel Macron gedacht war, hingegen die richtige? Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Schon jetzt greift er unterschiedslos alle Sondersysteme an, obwohl sich einige von ihren eigenen Kassen selbst finanzieren werden: Das System der Apotheker zum Beispiel finanziere nicht ich mit meinem Sozialbeitrag, sondern die Apotheker finanzieren sich selbst, also stört mich das nicht.

Andererseits gibt es eine Reihe von Sondersystemen, die von allen finanziert werden, und hier hätte man ansetzen müssen. Was das Renteneintrittsalter betrifft: Wenn man länger arbeiten muss, ist auch die Frage der Umschulungen sehr wichtig. In Frankreich ist man in dieser Frage sehr festgefahren.

Wenn ein Straßenbahnfahrer sagt, dass er mit 64 Jahren nicht mehr fahren kann, mag das sein. Aber er kann neue Fahrer ausbilden. Wir bleiben in Frankreich in einem sehr starren System dieser Verteilung, die wir vom CNR, dem Conseil national de la Résistance, und später vom Gaullismus geerbt haben. Das hat sehr gut funktioniert, bis Mitterrand an die Macht kam, der das Rentenalter auf 60 Jahre herabsetzte und eine ganze Reihe von unnötigen Dingen tat.

Heute haben wir auch ein Problem damit, beispielsweise kapitalisierte Säulen in Betracht zu ziehen, wie die Zusatzrente des öffentlichen Dienstes: eine Zusatzrente, die durch Kapitalisierung gemacht wird. Sie hat in den letzten 15 Jahren 5,7 Prozent des Einkommens erwirtschaftet. Das funktioniert sehr gut, und das auch noch im öffentlichen Dienst. Es funktioniert übrigens auch in unseren Nachbarländern.

Eine weitere Schwierigkeit bei dieser Rentenreform ergibt sich auch aus einer Reihe von Faktoren. Die geografische Mobilität wird immer wichtiger, die berufliche Mobilität ebenfalls. Gleichzeitig haben Sie eine kulturelle und soziale Unsicherheit, aber auch eine physische Unsicherheit von Gütern und Personen.

Viele Paare trennen sich, was zu einer Verarmung führt. Umgekehrt erbt man immer später. Es ist etwas hart, das zu sagen, aber es ist nicht zynisch: In den 1960er-Jahren erbten die Menschen mit 30 oder 35 Jahren von ihren Eltern. Wenn sie heute erben, dann manchmal erst mit 60 oder 70 Jahren, also hat man das Startkapital nicht.

Gekoppelt mit den Immobilienpreisen und der Tatsache, dass wir uns in einer Rentenökonomie befinden, in der das Kapital überwiegend in Form von Immobilien von älteren Menschen gehalten wird, die selbst sehr hohe Renten haben, führt dies dazu, dass eine starke Unsicherheit auf jungen Paaren lastet: Es kann keine Wiederbelebung der Geburtenrate geben.

Es ist schwierig, einen gut bezahlten Job zu bekommen, weil die Grenzbesteuerung von Geringverdienern enorm hoch ist. Macron freute sich gestern über den Anstieg des Lebensstandards der von ihm so genannten „Smicards“ – ein sehr abfälliger und beleidigender Begriff –, aber er sollte sich auch darum kümmern, dass die Mittelschicht immer mehr verarmt. Das wahre Thema, es ist da.

Ist Ihrer Meinung nach die Verwendung des Verfassungsparagrafen 49.3 in Bezug auf die Institutionen legitim?

Das ist eine komplizierte Frage. Der 49.3 ist tatsächlich in der Verfassung vorgesehen. Das wäre kein Problem, wenn es nicht schon vorher so viele 49.3er gegeben hätte, die nach Belieben eingesetzt wurden.

So gab es tatsächlich eine Obstruktion seitens der extremen Linken, die in gewisser Weise die Abstimmung in erster Lesung verhindert hat. Aber das ist nicht nur ihre Schuld, sondern auch die Schuld der Regierung, die sich weigert zu verhandeln.

Es ist eigentlich ein globaler Fehler, ein Regimesturz: Sie haben auf der einen Seite Sozialpartner, die keine sind und politische Oppositionen darstellen, die alles blockieren. Dann gibt es eine Exekutive, die jedes Mal etwas durchsetzt, und eine parlamentarische Opposition, die Obstruktion betreibt. Auf der anderen Seite ist ein „autistisches“ Land, das unfähig zum Dialog ist, das die Tugenden des Dialogs nicht mehr kennt, das gewissermaßen eine „Demokratur“ ist, die nicht den modernen demokratischen Standards ihrer europäischen Nachbarn entspricht.

All dies zusammengenommen, dazu zahlreiche soziale Krisen, die Gelbwesten, die Inflation, die COVID-Krise, all dies führt dazu, dass das Vertrauen gebrochen ist.

In diesem Kontext haben Sie einen reformistischen Block, verkörpert durch die République en Marche, der keine Mehrheit mehr hat: Es ist entweder eine schwache Mehrheit oder eine starke Minderheit. Sie hat die Legitimität der repräsentativen Demokratie, das heißt, es sind Vertreter und sie haben es geschafft, eine Mehrheit zu bilden. Aber es ist eine Legitimität, die in der Realität immer weniger Bestand hat, weil das Land gespalten ist.

Bei vielen Themen ist das Land politisch gespalten: sei es bei der Einwanderung, bei gesellschaftlichen Fragen, auch bei wirtschaftlichen Fragen mit der Besteuerung, dem Status des öffentlichen Dienstes etc. Die Franzosen sind gespalten, und leider sind diejenigen, die sich halten, dieser reformistische Block in der Mitte. Der ist übrigens sozialdemokratisch und weniger liberal. Auf der anderen Seite steht eine extreme Linke, die sich dank der Gewerkschaftsbewegung, die in den großen Unternehmen oder im öffentlichen Dienst sehr stark verankert ist, halten kann.

Der weiche Bauch Frankreichs – die Händler, Selbstständigen, Freiberufler – niemand ist mehr da, um sie zu vertreten. Sie müssen den vollen Preis zahlen und immer mehr. Schließlich fragen sie sich bei diesem Umlagesystem und diesem System der Unterstützung, der Solidarität, nach einer Weile, wenn sie fast 50 Prozent Steuern auf alles, was sie verdient haben, bezahlt haben, wenn man das Ganze an direkten und indirekten Steuern kumuliert, können sie sich sagen: Aber wozu?

Ist dieses Steuerniveau durch qualitativ hochwertige öffentliche Dienstleistungen, durch ein angemessenes Ambiente, durch den Wunsch, im Land zu arbeiten, gerechtfertigt? Sie haben das Gefühl, in einem Schraubstock, in einem Maulkorb gefangen zu sein, mit der Unbeweglichkeit des Macronismus auf der einen Seite und der extremen Linken auf der anderen.

All das schafft also Frustration und führt dazu, dass sich wohlmeinende, produktive und fleißige Menschen in den Protesten wiederfinden werden, weil es sich in erster Linie um eine Regimekrise handelt.

Sie haben von den Gelbwesten gesprochen. Hier ist man eher von einer Gewerkschaftsbewegung ausgegangen, der dem 49.3 einen parlamentarischen Protest und spontane Demonstrationen beschert hat, die oft zu Ausschreitungen führen. Glauben Sie, dass sich diese drei Aspekte des Protests addieren und die Präsidentschaft von Emmanuel Macron bedrohen könnten?

Die Gewerkschaften mobilisieren in der Tat zu legalen Themen. Es ist selten, dass sie nur für die Kaufkraft oder die Lebenshaltungskosten mobilisieren. Genau aus diesem Grund sind sie übrigens für die Macht etwas gefährlicher als die Gelbwesten, denn Sie haben eine Konvergenz.

Die Studenten, die nachts auf die Straße gehen, und die Gewerkschaften am Tag, das erinnert doch sehr an Mai ’68 – mit einer Meinung, die selbst auf der Rechten vielleicht nicht auf der Seite der Forderungen steht, aber dafür auf der Seite der Abneigung gegen die Macht.

All diese Zutaten führen dazu, dass sich die Situation für Emmanuel Macron als sehr gefährlich erweisen kann, da er versuchen muss, den Kurs der Entschlossenheit beizubehalten. Aber das könnte kompliziert werden.

Was hielten Sie von seiner gestrigen Rede? Die Tatsache, dass er sich mitten am Tag äußerte, zu einer Zeit, in der die Menschen, die von der Rentenreform betroffen sind, arbeiten – ist das nicht eine Beleidigung gegenüber diesen Menschen?

Ich kann Ihnen sagen, dass ich, wenn ich Werbetreibender von Costa Crociere oder Comme J’aime gewesen wäre, meine besten Werbespots platziert hätte.

Während der Mittagspause zu sprechen – als Arbeitnehmer war ich nicht in der Lage, es mir anzuhören. Ich habe über soziale Netzwerke und Zeitungsartikel nur ausgewählte Stücke gesehen.

Was die Form betrifft, so haben wir gerade den Begriff „Smicard“ erwähnt, der ziemlich beleidigend und wenig angemessen ist. Ich habe darin auch eine Übung in Selbstzufriedenheit gesehen. Es ist normal für den Präsidenten, die Institutionen und das Verfassungsverfahren zu verteidigen, aber man hätte von ihm etwas weniger Herablassung und etwas mehr Verständnis mit etwas stärkeren Ankündigungen und einer etwas konkreteren Erklärung des Textes erwartet.

All das haben wir nicht bekommen. Ich glaube also nicht, dass diese Intervention geeignet ist, die Franzosen zu beruhigen oder auch nur zu besänftigen.

Was sagt diese Krise über das politische System Frankreichs und seinen Zustand aus?

Ich denke, dass sich dieses politische System in Frankreich im Endstadium befindet. Die Fünfte Republik war auf große Männer zugeschnitten. Sie war auf General de Gaulle zugeschnitten.

Es gibt heute keinen General de Gaulle, es gibt nicht einmal eine echte Mehrheit, es gibt nicht einmal eine verbindende Mehrheit, nicht einmal ein verbindendes Thema. Wir befinden uns in einem Land, das immer weniger zusammenhält, das durch zahlreiche Spaltungen zerbrochen ist, ethnisch-kulturelle Spaltungen, Spaltungen zu allen Themen. Selbst zu geopolitischen Fragen gibt es sehr intensive Debatten.

Frankreich muss wieder ein gemeinsames Ideal und die Lust auf die Zukunft finden. Ich glaube nicht, dass schlecht abgestimmte, schlecht durchdachte parametrische Reformen ohne Dialog geeignet sind, ein so verunsichertes Volk zu vereinen. Ein Volk, das zudem die unangenehme Tendenz hat, zu rebellieren. Das kann man manchmal bedauern, aber gleichzeitig ist es eine Tatsache, ein Parameter, der berücksichtigt werden muss.

Übrigens ist es ziemlich amüsant, dass es genau diese Leute sind, die sich ständig auf den revolutionären Geist und die Revolution berufen. Aber leider spricht Emmanuel Macron, wenn er über die Menge spricht, wie Gustave Le Bon, und das ist für die Franzosen nicht allzu zugänglich.

Ich denke, er irrt sich. Er hat den falschen Ansatz. Er kann eine Reihe von Dingen anprangern, ich selbst prangere sie an: Wenn man sieht, wie die Antifas, die schwarzen Blöcke, die Anarchisten ständig alles zerschlagen, ist das für die Mehrheit unserer Landsleute unerträglich.

Einfach gesagt: Wenn man es aufgegeben hat, für Ordnung zu sorgen, wenn man in vielen Dingen lax ist, muss man dafür bezahlen. Die Abwesenheit von Stärke ruft Gewalt hervor, die Abwesenheit von Entschlossenheit ruft die Entschlossenheit des Gegners hervor.

Der Artikel erschien zuerst in der französischen Epoch Times unter dem Titel: Gabriel Robin: «Le système politique français en est au stade terminal» (deutsche Bearbeitung ks)