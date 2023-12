Ausland Transitgebühren für russisches Erdgas

Gazprom muss doch nicht zahlen – dank Ungarn und Serbien

In wenigen Tagen will Bulgarien Teil des Schengen-Raums sein. Ungarn oder Serbien zu verärgern könnte dieses Ziel auf den letzten Metern behindern; so fürchtet die Regierung in Sofia.