Grenzkrise: US-Richter blockiert Bidens Freilassungspolitik von Migranten

Migranten, die am 11. Mai 2023 in einen Transporter steigen, nachdem sie an der Grenze zwischen den USA und Mexiko gewartet haben, um sich bei den Beamten der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde zur Bearbeitung von Einwanderungs- und Asylanträgen zu melden. Foto: von PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images