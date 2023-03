US-Richter kippt „Fang- und Freilassungspolitik“ der Biden-Regierung

Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Präsident Joe Biden am 6. März 2023 in Washington, D. C. Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Ein Bundesrichter hat ein Programm von US-Präsident Joe Biden für unrechtmäßig erklärt, mit dem Migranten ohne jede Kontrolle ins Land entlassen werden.

Seit US-Präsident Joe Biden die Grenzpolitik gelockert hat, strömen zunehmend Migranten ins Land. Im Rahmen eines umstrittenen Regierungsprogramms werden illegal eingereiste Einwanderer ins Land hereingelassen, bevor ihr Fall von den Behörden geklärt wurde. Ein US-Richter hat gestern, 8. März, entschieden, dass diese Praxis gegen Bundesgesetze verstößt.

„Die Beweise belegen, dass die Angeklagten die Grenze im Südwesten buchstäblich zu einem bedeutungslosen Strich in der Landschaft gemacht haben, der kaum noch ein Hindernis für die ins Land strömenden Ausländer darstellt“, sagte Bezirksrichter T. Kent Wetherell, der von Trump ernannt wurde, in seinem Urteil.

Wetherell hat das Programm „Alternativen zur Haft“ nun für unrechtmäßig erklärt und den Fall an die Regierung zurückgegeben, damit diese entsprechend reagieren kann. Seit Inkrafttreten der Regelung wurden mehr als eine Million Ausländer ins Landesinnere entlassen.

Der republikanische Generalstaatsanwalt von Florida, Ashley Moody, hatte die Regierung im Jahr 2021 wegen des Programms verklagt und argumentiert, dass die „Fang- und Freilassungspolitik“ gegen Bundesrecht verstoße. Beamte der Biden-Regierung hingegen hatten das dementiert und behauptet, dass Florida nicht klageberechtigt sei.

Gewahrsam ist per Gesetz vorgeschrieben

Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs verfügen die Einwanderungsbehörden bei der Umsetzung der Einwanderungsgesetze über einen großen Ermessensspielraum unter der Voraussetzung, dass sie sich an geltende Bundesgesetze halten.

Gemäß dem Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (Immigration and Nationality Act) können Einwanderer, die ohne Papiere an der Grenze ankommen, sofort abgeschoben werden. Einwanderer, die Asyl beantragen, können angehört werden, „sollen aber bis zur Klärung ihres Antrags in Gewahrsam“ bleiben.

Wetherell legte die im Gesetz stehende Formulierung des Gewahrsams als verbindliche Voraussetzung aus. Die Regierungsposition würde die nach dem Gesetz geltende obligatorische Inhaftierung quasi aufheben und „bedeutungslos machen“. Auch sei Florida klageberechtigt, da das Programm dem Bundesstaat schade, indem es Kosten für die Ausländer verursache, heißt es in dem Urteil.

„Das heutige Urteil bestätigt, was wir schon immer wussten: Präsident Biden ist für die Grenzkrise verantwortlich und seine gesetzwidrige Einwanderungspolitik macht dieses Land unsicherer“, sagte Generalstaatsanwalt Moody. „Ein Bundesrichter ordnet nun an, dass Biden sich an das Gesetz halten muss. Seine Regierung sollte sofort mit der Sicherung der Grenze beginnen, um das amerikanische Volk zu schützen.“

Die US-Regierungsbehörden reagierten nicht auf Bitten der Epoch Times um eine Stellungnahme. Das Urteil wurde für sieben Tage ausgesetzt, um der Regierung Zeit für eine Berufung zu geben.

Dringender humanitärer Bedarf

Das Programm „Alternativen zur Haft“ gibt es bereits seit Anfang der 2000er-Jahre. Allerdings wurde es unter der Regierung Biden stärker propagiert und genutzt. Eine E-Mail vom Sommer 2021 über die Ausweitung des Programms gewährt Grenzschutzbeamten die Möglichkeit, Einwanderer auf Bewährung zu entlassen.

Sie müssten lediglich klären, ob es einen Platz in Untersuchungshaft gebe und welches Risiko der Betreffende darstelle. Laut dem Bundesgesetz könnten die Einwanderungsbehörden bei „dringenden humanitären Gründen oder erheblichem öffentlichen Nutzen“ einen Migranten auf Bewährung freilassen.

Ein auf Bewährung freigelassener Einwanderer erhalten keine Aufforderung, vor Gericht zu erscheinen. Stattdessen werden sie aufgefordert, sich innerhalb von 60 Tagen bei der Einwanderungs- und Zollbehörde zu melden. Dort erfahren sie ihren „endgültigen Bestimmungsort“ oder werden „aus den Vereinigten Staaten abgeschoben“.

Abschiebungen finden auch unter der Biden-Regierung statt, sind aber im Vergleich zur Trump-Ära stark zurückgegangen. In der E-Mail, in der das erweiterte Programm vorgestellt wurde, wurden COVID-19 oder andere Gesundheitsfragen nicht berücksichtigt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com (deutsche Bearbeitung nh)