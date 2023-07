Griechenland: Feuerwehr kämpft gegen neue Brände auf Peloponnes

Die griechische Feuerwehr hat die Waldbrände im Land nach eigenen Angaben weitgehend unter Kontrolle gebracht, auf dem Peloponnes brachen am Samstag jedoch neue Brände aus.

Die Behörden ordneten wegen der drei neuen Brände an, vier Ortschaften in der Nähe der Stadt Pyrgos im Westen der Halbinsel zu evakuieren. Mehr als hundert Feuerwehrleute kämpften unterstützt von sieben Flugzeugen und zwei Hubschraubern gegen die Flammen.

Nachdem die griechische Feuerwehr zuvor zwei Wochen lang gegen hunderte Brände gekämpft hatte, waren auf den Ferieninseln Rhodos und Korfu und in der Nähe der Stadt Volos in Mittelgriechenland am Samstag immer noch mehr als 460 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Feuer seien zwar nicht mehr außer Kontrolle, erklärte die Feuerwehr. Es gebe aber immer noch „vereinzelte Brandherde“, die gelöscht werden müssten.

Auch die Wetterbedingungen waren weiter ungünstig: Für Samstag sagte der griechische Wetterdienst erneut starke Winde von bis zu 60 Stundenkilometern voraus, welche die Feuer neu entfachen könnten. Nach einer leichten Abkühlung am Donnerstag und Freitag sollte auch die Temperatur wieder auf 32 bis 34 Grad ansteigen. Im Zentrum und im Süden des Landes wurde sogar mit Spitzenwerten von 35 bis 37 Grad gerechnet.(afp)