Havarist vor Gibraltar: Abpumpen von Treibstoff schwierig

Unfall auf hoher See

126 Tonnen Schweröl lagern im vorderen Tank. Das Abpumpen bereitet Probleme. Zudem besteht die Gefahr, dass das Schiff in zwei Teile zerbrechen könnte.

Bergungsspezialisten haben am Samstag das schwierige Abpumpen großer Mengen Treibstoffs aus einem bei Gibraltar auf Grund liegenden Frachter fortgesetzt. Ein Tank im hinteren Bereich der „OS 35“ sei fast leer, teilte die Regierung des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens mit.

Einige Strände des Affenfelsens, wie Gibraltar auch genannt wird, sowie im angrenzenden Spanien wurden jedoch schon mit Treibstoff verschmutzt. Auf dem Meer waren schimmernde Ölschlieren zu sehen. Die Behörden verhängten Bade- und Fischereiverbote. Helfer reinigten Küstenbereiche und mit Öl verschmutzte Seevögel.

Kollision mit Flüssiggastanker

Der 178 Meter lange Massengutfrachter war am späten Montagabend aus ungeklärter Ursache mit einem Flüssiggastanker kollidiert. Danach haben die Verantwortlichen ihn wegen Wassereinbruchs vor einem Strand in seichtem Wasser auf Grund gesetzt.

Das Leeren des vorderen Tanks mit 126 Tonnen Schweröl werde schwierig. Denn der Bug liege unter Wasser, betonte die Regierung in Gibraltar. Zudem besteht die Gefahr, dass das Schiff, dessen Rumpf sich bereits verzogen hat, durch die sich beim Abpumpen ändernden Lastverteilungen in zwei Teile zerbrechen könnte. Die Lage sei derzeit aber wegen ruhiger See „stabil“, betonte die Regierung.

Die Behörden konnten bereits am Freitag 250 Tonnen Diesel an Bord bis auf einen Rest von fünf Tonnen für den Betrieb der Anlagen des Schiffes abpumpen. Zudem waren nach früheren Angaben auch 27 Tonnen Schmierstoffe an Bord.

Ein von der Polizei Gibraltars festgenommenes Besatzungsmitglied der „OS 35“ wurde inzwischen gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt, wie die Zeitung „Gibraltar Chronicle“ unter Berufung auf die Polizei schrieb. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich um den Kapitän des Schiffs unter der Flagge des Pazifik-Inselstaates Tuvalu handeln. (dpa/red)