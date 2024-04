Hochwasser in Westsibirien: Putin ruft Anwohner zum Verlassen ihrer Häuser auf

Die Menschen hätten Angst um ihr Eigentum und ihre Häuser, sagte der russische Präsident am Mittwoch während einer im Fernsehen übertragenen Videokonferenz mit den Gouverneuren betroffener Regionen wie Kurgan, Tjumen und Orenburg. Er forderte sie auf, den Behörden zu folgen und sich evakuieren zu lassen.

„Wir müssen sie davon überzeugen, dass alles geschützt sein wird“, sagte Putin weiter. In der seit Tagen von Überflutungen betroffenen Region Orenburg sagten mehrere Anwohner der Nachrichtenagentur AFP, dass sie Plünderungen befürchteten.

„Warten Sie nicht, bis das Wasser an Ihr Haus herankommt“

In der besonders betroffenen Großstadt Kurgan, in der bereits mehrere Stadtteile unter Wasser stehen, riefen die Behörden im Onlinedienst Telegram die Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser auf. „Gehen Sie weg! Warten Sie nicht, bis das Wasser an Ihr Haus herankommt“, hieß es in einem offiziellen Kanal im Onlinedienst Telegram.

Gouverneur Wadim Schukow zufolge wurden in der Region um die Stadt bislang mehr als 14.300 Menschen evakuiert, darunter mehr als 1.800 Kinder. 3.000 Häuser in 25 Orten wurden demnach bereits überschwemmt.

In der Nachbarregion Tjumen mussten 435 Menschen ihre Häuser verlassen, offizielle Stellen gehen von einer weiteren Verschlechterung in den kommenden Tagen aus. Gouverneur Alexander Moor zufolge könnte im über die Ufer getretenen Fluss Ichim durch eine Flutwelle der bisherige Rekordpegelstand aus dem Jahr 2017 um mehr als zwei Meter übertroffen werden.

Auslöser der Überschwemmungen im Westen Sibiriens und im Ural-Gebiet sind massive Regenfälle und die Schneeschmelze bei frühlingshaften Temperaturen. Auch das benachbarte Kasachstan ist betroffen. Wissenschaftlern zufolge begünstigt die globale Erwärmung extreme Wetterereignisse wie starke Regenfälle. (afp/red)