Hunderte Menschen wegen Buschfeuern in Australien evakuiert

Außer Kontrolle geratene Buschfeuer haben die Behörden in Australien veranlasst, hunderte Bewohner und Touristen im Südosten des Landes zu evakuieren.

In vier Städten der für ihre Nationalparks und Weingüter bekannten Region Gippsland im Bundesstaat Victoria wurden die Menschen am Sonntag aufgefordert, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen. Die Anwohner dreier weiterer Städte wurden gewarnt, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten.

Anwohner Rob Saunders sagte dem Sender ABC, die Hitze des Feuers habe das Plastik seiner Wassertanks zum schmelzen gebracht. Dann habe er einen Pfosten seiner Veranda in Flammen aufgehen sehen. „Es war Zeit für mich zu gehen.“

Gleichzeitig wird der Norden Australiens von einer Hitzewelle heimgesucht. Die Temperaturen in der Metropole Sydney erreichten am Sonntag 35,5 Grad Celsius – der wärmste Oktobertag seit 2019. Temperaturrekorde fallen im Oktober in Australien normalerweise auf das Ende des Monats, wenn es in dem Land auf den Sommer zugeht. (afp)